Таможенными органами Сибирского таможенного управления за 2019 год выявлено 641 889 единиц контрафактной продукции. Сумма ущерба составила 1,5 млрд рублей.

По результатам работы выявлены и изъяты игрушки, заготовки для обуви, зажигалки, спортивная одежда и обувь, парфюмерия, маркированные товарными знаками «L.O.L SURPRISE», «Feudor», «NIKE», «Adidas», «Lanvin» и др., сообщает пресс-служба СТУ.

За прошлый год возбуждено 131 дело об административных правонарушениях (АП) по статьям 14.10 «Незаконное использование товарного знака», 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Кроме того, 227 дел об АП по статьям 14.10, 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» КоАП РФ, 32 уголовных дела по статье 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

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