За несколько недель, прошедших с момента объявления конкурса на должность мэра Дивногорска, от потенциальных кандидатов так и не поступило ни одной заявки. Политические силы не торопятся заявлять своих претендентов, а предполагаемый преемник прежнего мэра вообще предположительно больше не работает в администрации. Тем не менее наблюдатели не исключают регистрации нескольких сильных кандидатов ближе к концу срока приема заявок.

6 февраля состоится конкурс на определение руководителя Дивногорска — одного из городов-спутников Красноярска. Решение об этом было принято местным горсоветом еще в середине декабря, а прием заявлений от потенциальных кандидатов завершается 24 января.

Как рассказали в городском Совете, главу города определит конкурсная комиссия в составе шести человек, половина из которых будет представлять муниципальный представительный орган, а вторая половина — губернатора. Заявки о вступлении в комиссию будут приниматься до 17 января, а ее окончательный состав утвердит горсовет на сессии 28 января.

Интересно, что на текущий момент ни одного заявления от кандидата в мэры не поступило. Впрочем, в горсовете эту ситуацию называют нормальной, и рассказали, что, «как показывает практика, надо готовиться к особо активной работе в последние два часа приема заявок».

Вопрос о выборах нового главы Дивногорска был поднят в связи с отставкой прежнего руководителя Егора Оля. Он подал на имя губернатора заявление об уходе по собственному желанию, хотя срок его полномочий истекал только в августе 2020 года. Решение связывали с достижением Олем возраста 66 лет, в то время как согласно законодательству о муниципальной службе предельный возраст для замещения должности в органах местного самоуправления составляет 65 лет. Оль управлял Дивногорском на протяжении 10 лет.

Александр Усс тогда отметил достижения уходящего градоначальника на посту, заявив, что «Дивногорск сильно изменился внешне и внутренне», и вручил ему знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги».

Основным кандидатом на должность мэра считался его заместитель Сергей Егоров. До сентября минувшего года он работал руководителем краевого агентства по молодежной политике, но затем оставил пост ради перехода в администрацию Дивногорска. Еще до официальной отставки Егора Оля именно Егорову слухи отводили роль исполняющего обязанности главы города. Однако в реальности сложилось иначе, эти функции были возложена на другого заместителя — Марину Кузнецову. А Сергей Егоров среди чиновников мэрии на ее официальном сайте сегодня вообще не упоминается.

Депутат городского Совета Дивногорска Ольга Куприянова ожидает, что кандидаты все же появятся, и кампания пройдет в конкурентной атмосфере. «Мне доводилось встречаться с Егоровым на различных мероприятиях, и он действительно производил очень благоприятное впечатление — не только конкретной помощью, но и четко обозначая планы, уточняя, на каких территориях тот или иной проект уже применялся и насколько пригоден этот опыт для Дивногорска. Поэтому тем более странно, что он не был до сих пор выдвинут и что упоминание о нем пропало с сайта мэрии — при том, что официально о его уходе не объявлялось. Тем не менее я ожидаю, что к концу срока приема заявок несколько сильных кандидатов появятся, и конкуренция между ними будет серьезной. Депутаты настроены всерьез изучить программу каждого, задать глубокие вопросы — а это значит, что всем им придется хорошо подготовиться и представить проработанный документ», — рассказала муниципальный парламентарий.

В то же время, по словам Куприяновой, партия «Патриоты России», которую она представляет, выставлять своего кандидата не планирует, и информации о том, что какие-либо другие политические силы, представленные в горсовете, рассчитывают выдвинуть своих претендентов, у нее нет.

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