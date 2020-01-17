Банк «Левобережный» отмечает 29 лет со дня своего основания

Континент Сибирь Портал
 

История одного из старейших региональных банков страны начала свой отсчет 17 января 1991 года.

Банк «Левобережный» работает на рынке банковских услуг почти 30 лет. Созданный в нелегкое для страны время, он является ровесником современной банковской системы России.

«Банк был создан в столице Сибири на базе «Левобережного» отделения Жилсоцбанка. Отсюда и его название. Мы начали свою работу в сложный для финансовых организаций период, банковская система была только на этапе становления. Многое мы создавали с нуля. Но, несмотря на все трудности, Банк «Левобережный» стал одним из немногих новосибирских банков, которые не только удержали позиции на рынке, но и успешно конкурируют сегодня с федеральными игроками. Все эти годы наша деятельность была направлена на развитие экономики регионов присутствия, обеспечение доступности банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц, поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. Многие из наших первых клиентов до сих пор работают на рынке, а некоторые из них выросли в крупные холдинги общероссийского масштаба. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто долгие годы доверяет нам, развивается вместе с Банком «Левобережный», в надежном партнерстве реализуя значимые и важные проекты», — отметила президент Банка «Левобережный» Надежда Иващенко.

Со временем выбранный вектор практически не изменился, что позволяет Банку «Левобережный» ежегодно приумножать собственные результаты и достижения, укреплять свои позиции на рынке финансовых услуг, расширять географию присутствия.

Сегодня его региональную сеть формируют 63 офиса в Сибирском федеральном округе, отделения банка представлены в Новосибирске и в 29 районных центрах Новосибирской области, Красноярске, Томске, городе Асино, Барнауле, Бийске, Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком и Калтане.
Эффективная работа, персональный подход и отзывчивость к потребностям и нуждам каждого клиента приносят свои плоды: Банку «Левобережный» доверяют более 400 тысяч частных клиентов и более 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

По многим показателям он входит в Топ-100 банков России. В 2019 году банк улучшил свои позиции в российских и международных рейтингах «Эксперт РА» (RAEX) и Fitch Ratings, вновь вошел в список самых надежных банков России по версии журнала Forbes, а также в Топ-3 рейтинга Internet Banking Rank 2019 и Топ-5 рейтинга Mobile Banking Rank 2019, по данным агентства Markswebb.

«Мы — региональный универсальный банк, и продолжаем развиваться в том же направлении. Это является нашим неоспоримым конкурентным преимуществом, которое мы стараемся развивать и сохранять. Нам нужно быть «всеумеющими» и по каждому направлению вкладывать усилия в развитие, с чем мы успешно справляемся. 2019 год Банк «Левобережный» завершил с хорошими результатами: мы вышли на новый уровень, впервые получив рейтинг «А-» от агентства «Эксперт РА», заняли второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2019 по версии Markswebb, став единственным региональным банком в списке сильнейших интернет-банков России. В каждом новом дне, в каждой нестандартной ситуации мы видим новые возможности, и эта стратегия работает! В день рождения Банка «Левобережный» хочу выразить слова благодарности нашим клиентам и партнерам, которые мотивируют нас непрерывно совершенствоваться и идти в ногу со временем», — резюмировал генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко.

Богатая история и высокие показатели деятельности являются хорошим фундаментом для дальнейшего развития Банка «Левобережный», который, сохраняя добрые традиции личного общения с клиентом, остается актуальным, внедряя современные технологии, улучшая дистанционные сервисы, делая общение с банком доступным, удобным и понятным.

www.nskbl.ru
Тел. 8-800-3333-555
Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г. Реклама

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