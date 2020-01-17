История одного из старейших региональных банков страны начала свой отсчет 17 января 1991 года.

Банк «Левобережный» работает на рынке банковских услуг почти 30 лет. Созданный в нелегкое для страны время, он является ровесником современной банковской системы России.

«Банк был создан в столице Сибири на базе «Левобережного» отделения Жилсоцбанка. Отсюда и его название. Мы начали свою работу в сложный для финансовых организаций период, банковская система была только на этапе становления. Многое мы создавали с нуля. Но, несмотря на все трудности, Банк «Левобережный» стал одним из немногих новосибирских банков, которые не только удержали позиции на рынке, но и успешно конкурируют сегодня с федеральными игроками. Все эти годы наша деятельность была направлена на развитие экономики регионов присутствия, обеспечение доступности банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц, поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. Многие из наших первых клиентов до сих пор работают на рынке, а некоторые из них выросли в крупные холдинги общероссийского масштаба. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто долгие годы доверяет нам, развивается вместе с Банком «Левобережный», в надежном партнерстве реализуя значимые и важные проекты», — отметила президент Банка «Левобережный» Надежда Иващенко.

Со временем выбранный вектор практически не изменился, что позволяет Банку «Левобережный» ежегодно приумножать собственные результаты и достижения, укреплять свои позиции на рынке финансовых услуг, расширять географию присутствия.

Сегодня его региональную сеть формируют 63 офиса в Сибирском федеральном округе, отделения банка представлены в Новосибирске и в 29 районных центрах Новосибирской области, Красноярске, Томске, городе Асино, Барнауле, Бийске, Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком и Калтане.

Эффективная работа, персональный подход и отзывчивость к потребностям и нуждам каждого клиента приносят свои плоды: Банку «Левобережный» доверяют более 400 тысяч частных клиентов и более 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

По многим показателям он входит в Топ-100 банков России. В 2019 году банк улучшил свои позиции в российских и международных рейтингах «Эксперт РА» (RAEX) и Fitch Ratings, вновь вошел в список самых надежных банков России по версии журнала Forbes, а также в Топ-3 рейтинга Internet Banking Rank 2019 и Топ-5 рейтинга Mobile Banking Rank 2019, по данным агентства Markswebb.

«Мы — региональный универсальный банк, и продолжаем развиваться в том же направлении. Это является нашим неоспоримым конкурентным преимуществом, которое мы стараемся развивать и сохранять. Нам нужно быть «всеумеющими» и по каждому направлению вкладывать усилия в развитие, с чем мы успешно справляемся. 2019 год Банк «Левобережный» завершил с хорошими результатами: мы вышли на новый уровень, впервые получив рейтинг «А-» от агентства «Эксперт РА», заняли второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2019 по версии Markswebb, став единственным региональным банком в списке сильнейших интернет-банков России. В каждом новом дне, в каждой нестандартной ситуации мы видим новые возможности, и эта стратегия работает! В день рождения Банка «Левобережный» хочу выразить слова благодарности нашим клиентам и партнерам, которые мотивируют нас непрерывно совершенствоваться и идти в ногу со временем», — резюмировал генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко.

Богатая история и высокие показатели деятельности являются хорошим фундаментом для дальнейшего развития Банка «Левобережный», который, сохраняя добрые традиции личного общения с клиентом, остается актуальным, внедряя современные технологии, улучшая дистанционные сервисы, делая общение с банком доступным, удобным и понятным.

www.nskbl.ru

Тел. 8-800-3333-555

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г. Реклама

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