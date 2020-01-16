Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал послание Владимира Путина

Анна Сугатова
 
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Глава Новосибирска Анатолий Локоть поделился своим мнением относительно послания Владимира Путина Федеральному Собранию 15 января. 

По словам мэра Новосибирска, последствием послания президента можно считать отставку правительства РФ и назначение нового премьер-министра. «В комплексе эти решения отвечают на все основные запросы общества. Президент начал свое послание со слов «Мы хотим перемен». Сегодня в обществе очень вырос запрос на перемены. А случайных слов и значений в послании президента не бывает, – уверен Анатолий Локоть. – Кроме того, своими действиями президент ответил на ту критику, которая раздавалась в отношении правительства РФ, сделал акцент на укрепление суверенитета и защиты государственных интересов России. Этот посыл отвечает внутреннему настрою всех думающих людей».

Анатолий Локоть также подчеркнул, что основные задачи, обозначенные в послании, направлены на сохранение и приумножение человеческого капитала, поддержку материнства и детства. «Послание президента Федеральному Собранию очень насыщенное по своему содержанию, значительную часть обращения – больше трети – занимают решения в социальной сфере, выполнение которых ложится и на муниципалитеты. В частности, это касается организации горячего питания младших школьников. Это крайне важный шаг в оздоровлении детей и формировании здорового поколения. Нам предстоит очень большая работа, потому что поставленная задача масштабная и требует серьезного пересмотра подходов. В большинстве школ мы сможем сделать это быстро, но у нас есть учреждения, спроектированные и построенные в довоенное и военное время, – там просто нет места, где можно организовать питание большого количества детей. Эти вопросы нужно решать. Мы со своей стороны готовы, но муниципалитет не сможет это сделать в одиночку, нужна поддержка вышестоящих бюджетов», – отметил глава города.

 

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