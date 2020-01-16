Глава Новосибирска Анатолий Локоть поделился своим мнением относительно послания Владимира Путина Федеральному Собранию 15 января.

По словам мэра Новосибирска, последствием послания президента можно считать отставку правительства РФ и назначение нового премьер-министра. «В комплексе эти решения отвечают на все основные запросы общества. Президент начал свое послание со слов «Мы хотим перемен». Сегодня в обществе очень вырос запрос на перемены. А случайных слов и значений в послании президента не бывает, – уверен Анатолий Локоть. – Кроме того, своими действиями президент ответил на ту критику, которая раздавалась в отношении правительства РФ, сделал акцент на укрепление суверенитета и защиты государственных интересов России. Этот посыл отвечает внутреннему настрою всех думающих людей».

Анатолий Локоть также подчеркнул, что основные задачи, обозначенные в послании, направлены на сохранение и приумножение человеческого капитала, поддержку материнства и детства. «Послание президента Федеральному Собранию очень насыщенное по своему содержанию, значительную часть обращения – больше трети – занимают решения в социальной сфере, выполнение которых ложится и на муниципалитеты. В частности, это касается организации горячего питания младших школьников. Это крайне важный шаг в оздоровлении детей и формировании здорового поколения. Нам предстоит очень большая работа, потому что поставленная задача масштабная и требует серьезного пересмотра подходов. В большинстве школ мы сможем сделать это быстро, но у нас есть учреждения, спроектированные и построенные в довоенное и военное время, – там просто нет места, где можно организовать питание большого количества детей. Эти вопросы нужно решать. Мы со своей стороны готовы, но муниципалитет не сможет это сделать в одиночку, нужна поддержка вышестоящих бюджетов», – отметил глава города.

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