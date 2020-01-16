По итогам 2019 года отпуск тепловой энергии новосибирских ТЭЦ и локальных котельных в эксплуатации Сибирской генерирующей компании снизился на 6%.
По мнению Сибирской генерирующей компании (СГК), основной причиной снижения данного показателя стали погодные условия. Декабрь 2019 года стал самым теплым за последние 4 года. Температура воздуха была на 10 градусов выше, чем в 2018 году.
«По итогам 2019 года отпуск тепловой энергии новосибирских ТЭЦ и локальных котельных в эксплуатации СГК составил 13,7 млн Гкал против 14,5 млн Гкал в прошлом году. Отпуск снизился на 858,5 тысяч Гкал или на 5,9%», — сообщает пресс-служба СГК.
В целом Сибирская генерирующая компания за 12 месяцев 2019 года выработала 45,3 миллиарда киловатт-часов электрической энергии. Это значение на 1,9% ниже, чем в 2018 году.