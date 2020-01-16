Депутаты новосибирского горсовета, Законодательного собрания НСО, Государственной думы РФ, представители общественных организаций прокомментировали различные аспекты послания президента России 15 января.

Поддержка бизнеса

Член президиума, председатель Комитета по средствам технической безопасности общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Брагин поделился с «Континентом Сибирь» своим видением вопросов, связанных с поддержкой бизнеса.

«На мой взгляд, президент задал хорошее направление нашим министерствам в отношении поддержки предпринимателей. Но конкретики по этому поводу в послании я не услышал. Думаю, что за всем усмотреть глава государства, конечно, не может. Но, надеюсь, его слова услышат, и ведомства начнут гибче работать, искать формы реальной поддержки малого бизнеса.

Это необходимо, потому что пока основной акцент делается на компенсациях по банковским кредитам. А хотелось бы, чтобы была помощь и тем, кто хочет выйти из тени и работает на собственные средства, вкладываясь в приобретение оборудования, — пояснил Сергей Брагин. — Я знаю ряд новосибирских компаний, которые смогли оптимизировать производственную базу и заменить станки 70-60-х годов на современные. В итоге производительность возросла в 5-10 раз! Государству стоит рассмотреть вопрос о субсидиях подобным предприятиям».

Также Сергей Брагин напомнил, что в своем послании президент говорил о том, что планируется возвращать 2/3 инвестиционного налогового вычета, то есть компенсация бизнесу будет. Но по словам собеседника «Континента Сибирь», остается вопрос, как ее получить. «Будет ли этому разъяснение, или опять все замылится в общей череде вопросов?», — недоумевает Сергей Брагин.

Он также отметил, что еще одной формой реальной помощью малому бизнесу могла бы стать возможность напрямую закупать сырье у производителей. Сейчас же бизнесмены вынуждены пользоваться услугами перекупщиков.

«Радует, что в послании президент отметил необходимость пересмотра 210-й статьи УК, сказав, что предприниматели имеют право на риск. «Опора России» стала одним из главных инициаторов этого процесса. Во-первых, будет пересмотрена ситуация, когда ошибка одного из соучредителей компании перелагалась на всех остальных, и деяние характеризовалось как «совершенное группой лиц». Во-вторых, я надеюсь на смягчение мер по отношению к начинающим предпринимателям. До сих пор контрольные органы шли к ним по любому поводу, «отбивая руки» и все настроение заниматься бизнесом», — резюмировал собеседник издания.

Семейный вопрос

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутата Госдумы (фракция ЛДПР) Дмитрия Савельева президентское послание сверхзначимо для развития страны, поскольку оно было посвящено не только укреплению государственности, но и улучшению состояния общества. «Решение демографической проблемы и улучшение качества жизни россиян стали основным лейтмотивом выступления Владимира Путина, а это – вопросы, которые волнуют каждого гражданина», — заметил депутат.

По его мнению, беспрецедентные меры поддержки семей с детьми свидетельствует о том, что внимание государства направлено на семью и человека. «Очень важно преодолеть сложный демографический период, изменив положение дел с рождаемостью. Материнский капитал при рождении первенца и ежемесячные выплаты на детей для семей с низкими доходами станут частью взвешенной и продуманной системы поддержки молодых семей и преодоления бедности, так как 70-80% семей с низкими доходами – это семьи с детьми», — пояснил Савельев. Он также отметил, что только в Новосибирской области насчитывается 42,6 тыс. многодетных семей, а в них воспитывается более 142 тыс. детей. По подсчётам экономистов, уже в текущем году предлагаемые меры позволят на 10% снизить бедность в стране.

«Однако важно не только то, сколько будет россиян, но и то, как они будут жить. Новые инициативы требуют внесения корректив в нацпроекты по образованию и здравоохранению, так как станет необходимым кратное ускорение проектов по реформированию первичного звена здравоохранения и улучшению качества медицинского обслуживания, по строительству школ и детских дошкольных учреждений. В той же Новосибирской области лишь 55,2% детей в возрасте до семи лет имеют возможность посещать ясли и детсады, подчеркнул Савельев. — Масштабные бюджетные вливания в социальную сферу, которые составят не менее 400 млрд рублей ежегодно, станут одним из инструментов форсирования российской экономики и косвенно повлияют на рост благосостояния граждан. Естественно, что реализация задуманного потребует напряжённой работы всех уровне законодательной и исполнительной власти, поскольку стратегия должна быть наполнена конкретными практическими решениями».

В свою очередь министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов отметил, что в послании Владимира Путина были озвучены действительно беспрецедентные меры социальной поддержки. «Таких не было в обозримом прошлом. Это меры выверенные и выбранные максимально эффективно», — пояснил министр. По его словам, в Новосибирской области в настоящее время реализуется 26 мер, направленных на поддержку семей с детьми и они показывают свою эффективность. «Так, у нас наблюдается рост рождаемости третьих детей. Но необходимо стимулировать рождение первых и вторых. И это предусмотрено в озвученных президентом мерах. Теперь нам предстоит, не откладывая в долгий ящик, эти меры реализовывать. Тем более, что все договоры с федеральным центром по софинансированию были заключены еще в декабре», — отметил министр.

Внешняя политика

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, первый заместитель секретаря НРО Партии «Единая Россия» Андрей Панферов обратил внимание, что Владимир Путин подчеркнул важность безопасности страны для прогрессивного, мирного развития страны в интересах ее жителей.

«Президент отдельно заметил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира ещё только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Наша страна ориентируется на мирное и гармоничное сосуществование с другими странами. Но при этом Новосибирская область – один из лидеров оборонной промышленности страны, поэтому мы с гордостью и благодарностью слышим слова Верховного Главнокомандующего и планируем развивать и укреплять нашу военную промышленность ради безопасности страны и каждого ее гражданина», – сказал Андрей Панферов.

Также Владимир Путин в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил о необходимости защитить историческую правду об этом величайшем подвиге нашего народа. В России будет создан крупнейший архивный комплекс документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне.

Андрей Панферов отметил, что в Новосибирской области также планируется создание областного сайта, на котором будет собрана архивированная информация об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны. «В регионе уже выделены средства на реставрацию памятников и приведению могил ветеранов в порядок. В этом году также планируется расширение финансирование. Уверен, что в 2020 году будет ликвидирована очередь на получение жилья для ветеранов. И, конечно, на этом мы не остановимся»,– уточнил Андрей Панферов.

Открытый диалог

Депутат Совета депутатов города Новосибирска, член палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания РФ Игорь Атякшев отметил, что президент в очередной раз подчеркнул – нужно больше общаться с населением, узнавать потребности и помогать людям решать насущные, ежедневные вопросы.

Игорь Атякшев также отметил слова Владимира Путина о необходимости закрепления в Конституции принципов единой системы публичной власти, построения эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами, расширения полномочий и возможностей местного самоуправления.

«Очень важны слова президента о налаживании рабочих отношений между муниципальным и региональным уровнями власти. Для нас, муниципальных депутатов, предполагаются большие изменения. Расширение полномочий муниципальной власти теперь будет закреплено в Конституции. Беспрецедентно расширены меры социальной поддержки семей с детьми. Поручение Президента организовать бесплатное горячее питание школьников с 1 до 4 класса потребует средств бюджетов всех уровней, а, значит, необходимо плотное сотрудничество с областью и федерацией по этому и другим социально значимым вопросам. Мы, члены депутатского объединения «Единая Россия» в совете депутатов города Новосибирска, готовы решать все поставленные президентом задачи в рамках партийных и национальных проектов и с обязательным учетом мнения граждан», – добавил Игорь Атякшев.

Экология

Депутат горсовета, координатор партийного проекта «Чистая страна» Екатерина Митряшина прокомментировала экологическую часть послания президента Федеральному собранию.

«Президент Владимир Путин поручил с 2021 года начать применять механизм, когда производители и импортеры товаров и упаковки будут нести расходы по их утилизации. Также необходимо сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране. На всей территории Росси будет создана единая система мониторинга состояния окружающей среды: воздух, вода, почва, вредные выбросы. Сейчас органы исполнительной власти должны выполнять не только контрольно-надзорную деятельность за соблюдением экологических норм, решать проблему бессистемного выброса мусора: отправлять отходы на переработку или утилизацию за счёт средств регионального бюджета», — заявила депутат.

По мнению Екатерины Митряшиной, производитель должен нести ответственность за отходы производства в виде налога или дополнительных выплат, которые пойдут на а утилизацию вредных и опасных отходов.

Здравоохранение

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, главный врач поликлиники №1 Новосибирска Сергей Дорофеев дал свою оценку послания президента в отношении сферы здравоохранения. «Я, честно говоря, опасался, что будет сказано что-то эпохальное, но президент еще раз подтвердил то, что говорил раньше. Он акцентировал внимание на самом главном — кадровой проблеме. Если мы ее не решим, никаких позитивных изменений не будет», — отметил Дорофеев.

По его словам, Владимир Путин уточнил, что в здравоохранение будет направлено 550 млрд рублей – это не те 49 млрд рублей, которые изначально были заложены. Важно, что эти средства планируется направить именно на первичное звено – поликлиники, ФАПы.

«Планку целевого приема в медицинские вузы глава государства поднял от 50% до 75%. Это очень здорово. Кроме того, врачебное сообщество предлагало министерству и правительству ввести правило, чтобы в ординатуру поступали не сразу после окончания университета, — пояснил Сергей Дорофеев. — Выпускник должен проработать три года, определиться с призванием и осознано выбрать направление. Нельзя, чтобы в ординатуру шли, кому «повезло», на любую специальность – от гинеколога до офтальмолога. Здорово, что теперь мы об этом говорим на высшем уровне. Как и то, что необходимо менять систему оплаты труда врачам. На сегодня зарплата в лечебных учреждениях зависит от числа пролеченных пациентов. Считаю, это неправильно. Врач должен иметь гарантированную зарплату, как и все остальные».

Президент в послании упомянул и о другой проблеме, связанной с целевым набором, правда, по наблюдениям Сергея Дорофеева, не акцентировал на ней внимание. «Это проблема общежитий для студентов. Их нужно просто строить. Например, едет человек с Севера по целевому набору, а где ему жить? Считаю, что развитие, особенно региональных вузов, должно сопрягаться не только с развитием научной базы, но и элементарно, с решения жилищного вопроса студентов», — отметил Дорофеев.

Конституционные изменения

Председатель Федерального Совета ВПП «Партия Дела» и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин позитивно оценил то, что реформа Конституции пройдет через народное обсуждение. «Референдумов у нас давно не было, что неправильно: население должно участвовать в определении своей судьбы», — отметил Константин Бабкин.

Он также подчеркнул, что в качестве поправки в Конституцию президент предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьера и всего правительства. «На мой взгляд, пока это выглядит, как декоративная мера. Партия Дела не понаслышке знает, как проводятся выборы: на дальних подступах нас отсекают от возможностей участвовать в выборах в Госдуму, — отметил эксперт. — В существующих условиях предложенная мера — лишь символический шаг, который не приведет к радикальным изменениям. Наоборот, возникает мысль, что при более серьезных полномочиях депутатов, процесс выборов в парламент в 2021 году станет полностью контролируемым, и непарламентским партиям даже не имеет смысла дергаться. То есть за этими словами кроется грядущий жесткий контроль».

Он также отметил, что страна находится в ожидании нового экономического курса, «но пока, видимо, будет дальше ждать и жить с переменным успехом». «Послание получилось рабочее, но не революционное», — резюмировал Константин Бабкин.

Как вносить поправки в Конституцию РФ? По словам заведующего кафедрой административного, финансового и корпоративного права НГУЭУ, кандидата юридических наук, Олега Шерстобоева, для внесения поправок в любую из норм 1,2 и 9 главы Конституции РФ требуется, как минимум созвать Конституционное Собрание. «Порядок его формирования и функционирования в Конституции РФ не предусмотрен, а закон, который бы его предусмотрел, пока также отсутствует. Если в ближайшем будущем образуется инициатива с проектом закона о Конституционном Собрании РФ, то можно прогнозировать, что изменения коснутся основ конституционного строя и через некоторое время мы фактически можем получить новую Конституцию РФ. Если этого не произойдет, то поправки будут вноситься в главы 3 – 8», — пояснил Олег Шерстобоев. Он также отмечает, что Конституция РФ останется прежней, но с существенными поправками в части, определяющей правовой статус всех высших органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления и, отчасти, роли региональных властей. С появлением в Конституции РФ нового органа государственной власти – Государственного Совета РФ, может быть изменен механизм сдержек и противовесов. «Здесь важно помнить, что государственная власть функционирует на основании системы разделения властей, они независимы при осуществлении их компетенции, а механизм сдержек и противовесов нужен, чтобы сдерживать ветви власти, но ни в коем случае не ограничивать их. Поэтому людям, которые будут готовить поправки, следует очень аккуратно выдерживать должный баланс всех ветвей власти, — заключает Олег Шерстобоев. — Слово «разбалансировка» здесь говорит само за себя и не требует дополнительных комментариев. Референдум, народное голосование, по вопросам поправок мог бы стать площадкой для наиболее широкого обсуждения новой системы организации власти в стране, что может дать положительный эффект, минимизировать риски от поспешных изменений основополагающих норм российского конституционного права».

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