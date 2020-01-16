В мэрии Новосибирска произошли кадровые изменения. Управление по демографической политике департамента по социальной политике администрации возглавил Владимир Машанов.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил мэр города Анатолий Локоть. «В департаменте по социальной политике мэрии Владимир Машанов возглавил управление по демографической политике. Напомню, ранее он был директором МП «Новосибирская аптечная сеть», — пишет Анатолий Локоть.

Кроме того, сообщается, что руководителем управления по благоустройству общественных пространств департамента культуры, молодежи, спорта и молодежной политики назначен Владимир Полещук. С 2003 года он занимал должность заместителя начальника в управлении культуры мэрии.

Также глава города отметил, что главное управление благоустройства и озеленения переименовано в управление автомобильных дорог мэрии.

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