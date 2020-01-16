Законопроект о введении налога на самозанятых в регионах России начал действовать с 1 января 2020 года. На новый налоговый режим в Новосибирске перешли уже больше тысячи человек.

В список регионов, на территории которых с 1 января начала действовать данная система налогообложения, входит и Новосибирская область. Пока новый налоговый режим — эксперимент. Перейти на него можно только добровольно в приложении или в личном кабинете на сайте налоговой.

Режим распространяется на лиц, получающих доход от продажи своей продукции и услуг на сумму не более 2,4 млн рублей в год, а также не занятых определенными видами деятельности (например, добычей полезных ископаемых). При работе с физлицами налоговая ставка составляет 4%, при реализации юрлицам и ИП — 6%.

«Законодательство предусматривает исключение, перечень объектов, которые не попадают под налогообложение в рамках этого режима. В частности, например, оказание той же материальной помощи, перечисления от родителей. Если будет правильно сформулировано обоснование платежа, вид платежа, то такие суммы, конечно, не будут учитываться», — рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и административных страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

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