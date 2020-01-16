15 января в Москве президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ. Депутат Государственной думы от Новосибирской области, член президиума генерального совета «Единой России» Виктор Игнатов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отметил, что в речи главы государства можно выделить три полноценных содержательных блока: вопросы демографии, развития инвестиционного законодательства и корректировка Конституции.

В инициативах, посвящённых проблеме повышения рождаемости, парламентарий выделил акценты на увеличении количества мест в яслях, продление до 2026 года программы выплаты материнского капитала на второго и последующих детей и введение маткапитала на первого ребёнка. По словам Виктора Игнатова, бурную положительную реакцию среди тех, кто присутствовал на выступлении Владимира Путина, вызвал тезис о бесплатном горячем питании в школах с 1 по 4 классы. «Соответствующей инфраструктурой должны быть обеспечены все образовательные учреждения заведения к 2023 году. К середине этого десятилетия в школах будут учиться на 6 млн больше детей, так что к 2024 году должно быть достаточно учебных мест. Главы регионов получили поручение проработать эти вопросы. Для Новосибирска инициативы особенно важны: в городе очевиден дефицит мест в ясельных группах, практически все школы перезаполнены, уроки идут в две смены», — говорит Виктор Игнатов.

Он акцентировал внимание на повышении роли классных руководителей и предложении президента предусмотреть для них из федерального бюджета дополнительные ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей уже с 1 сентября 2020 года. «При этом региональные доплаты за классное руководство тоже должны быть сохранены», — добавил парламентарий.

Также в «демографическом блоке» Виктор Игнатов выделил инициативу по увеличению в 4 раза бюджетных мест в вузах, в том числе, в региональных. Обратил внимание на тему здравоохранения: «Президент говорил о дальнейшем развертывании системы фельдшерско-акушерских пунктов. Отдельно Владимир Путин сказал, что в курсе проблем с льготными лекарствами. Бесперебойное обеспечение ими нуждающихся категорий населения должно быть на особом контроле в регионах», — продолжает Виктор Игнатов.

В «инвестиционном блоке» своего послания президент призвал Госдуму ускорить работу над соответствующими законами. По словам депутата, важно обещание: часть средства, которые выпадут из регионального бюджета в связи с инвестиционной политикой, федеральный центр компенсирует. «Также президент объявил, что на инвестиционные проекты пойдут средства Фонда национального благосостояния, в том числе развитие дорожной инфраструктуры», — обратил внимание парламентарий .

Важная тема послания — сохранение действующей Конституции с внесением поправок. «Необходимо закрепить соответствующими статьями норму: главы субъектов федерации, члены правительства — все, кто находятся на государственной службе, — не могут иметь двойное гражданство или вид на жительство в другой стране», — подчеркнул Виктор Игнатов.

Кроме того, он отметил в речи президента акцент на повышение статуса Госсовета, который представлен главами субъектов федерации, а также на расширение полномочий Государственной думы. Президент предложил парламенту утверждать председателя правительства РФ. С точки зрения собеседника «Континента Сибирь», важны инициативы, которые касаются силовых ведомств. Виктор Игнатов напомнил, что сейчас областной прокурор назначается после консультаций с региональным парламентом. Президент предложил перевести консультации на уровень Совета федерации, чтобы прокуратура как надзорный орган получила большую независимость от региона. «Впереди ряд совещаний, посвященных посланию президента. Будем обсуждать поручения с коллегами в Государственной думе, в президиуме генерального совета «Единой России». Главная задача, которую глава государства поставил перед Федеральным собранием, на мой взгляд, — создание условий для более продолжительной и благоприятной жизни в России», — резюмировал Виктор Игнатов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.