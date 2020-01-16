Депутат Госдумы от Новосибирской области, член фракции КПРФ Вера Ганзя прокомментировала «Континенту Сибирь» послание президента РФ Федеральному собранию и высказала свое мнение о том, как оно может отразиться на региональной экономике.

15 января в Москве президент России Владимир Путин выступил с 16-м ежегодным посланием Федеральному собранию РФ. В начале беседы с корреспондентом «Континента Сибирь» Вера Ганзя посчитала важным обратить внимание на внутриполитическую окраску речи главы государства. Значительная ее часть была посвящена социальным задачам, которые добавят забот специалистам финансового и экономического блока в регионах.

«Я наблюдала за замешательством губернаторов на словах о проектах, которые нужно будет реализовать уже с 1 января 2020 года. Строительство школ, выплаты малообеспеченным семьям, увеличение маткапитала… У меня как у члена думского комитета по бюджету сразу перед глазами возникла цепочка цифр. Я понимаю, что речь идет о небольшой части средств из федерального бюджета, львиной доле региональной и муниципальной казны. Муниципальные бюджеты — все сплошь просто нищие», — рассуждает депутат.

Для Веры Ганзи из послания очевидно, что руководство страны будет требовать от губернаторов исполнения всех обозначенных социальных обязательств. Парламентарий задается вопросом, где субъекты изыщут средства, если бюджеты уже утверждены? «С бедностью нужно бороться, это бесспорно. Вопрос: за счет чего? Как будут компенсированы выпадающие доходы в субъектах? Что значит фраза: приоритеты в регионах нужно пересматривать? Забрать деньги у одних и отдать другим? При этом президент подчеркнул, что бюджетную устойчивость нужно сохранить. Лишь на увеличение выплат за классное руководство в школах определен источник – деньги пойдут из федерального центра. В остальном четкости нет», — продолжает Вера Ганзя.

Кроме того, депутат выделила часть послания, в которой президент делегирует Государственной думе полномочия по утверждению премьер-министра. Но Вера Ганзя не уверена, что это реально повысит роль ГД в принятии решений государственного управления страной. «Формировать новое правительство будет все та же партия власти, партия президента, партия теперь уже бывшего премьер-министра, который остается лидером «Единой России». Ничего не меняется. Роль ГД как была декоративной, такой и остается, пока в стране нет настоящей политической конкуренции», — подводит итог посланию Вера Ганзя.

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