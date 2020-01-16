«ЭР-Телеком Холдинг», работающий под брендами «Дом.ru» и «Электронный город» (в Новосибирске), последние несколько лет активно покупающий локальных операторов связи, в том числе в Сибири, завершил еще одну M&A сделку. Сегодня в число активов холдинга вошел томский провайдер «Новые телесистемы».

Покупка НТС – не единственный шаг со стороны «ЭР-Телекома» по консолидации томского рынка услуг связи. Как помнят читатели «Континента Сибирь», еще в 2017 году федеральный оператор получил разрешение ФАС на приобретение ГК «Томлайн», включающей в себя сразу трех провайдеров: «Томской телекоммуникационной компании», «Томтела» и «Городских интернет сетей».

«Новые телесистемы» работают на рынке телеком-услуг уже 19 лет. Учредителями компании, по данным портала Sbis.ru, являются восемь томских предпринимателей, имеющих равные доли акций. Один из них, Сергей Шевченко, занимает должность генерального директора. Он же является одним из участников партнерства «Союз предприятий связи».

О смене руководства НТС и статуса бренда пока ничего не известно. По данным за 2019 год, выручка компании составила 232,2 млн рублей, что стало абсолютным рекордом за все годы ее работы, чистая прибыль – 5 млн рублей.

Сумма сделки, по данным участников рынка, составила 650 млн рублей. Напомним, что приобретение «Новотелекома» в 2017 году, по оценке аналитиков, обошлось «ЭР-Телекому» в 2,9 млрд рублей.

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