В сегодняшнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о разработке проекта «Доступный интернет», который, по сути, дублирует в киберпространстве реформу с переходом на цифровое телевещание. Если он будет запущен, каждый гражданин сможет, помимо двадцати бесплатных цифровых телеканалов, получить свободный доступ к «социально значимым» интернет-сервисам.

По словам Владимира Путина, этому способствует то, что Россия — одна из немногих стран мира, у которой есть свои социальные сети, мессенджеры и другие национальные интернет ресурсы. «Предлагаю проект «Доступный интернет». Людям не придется платить за сам доступ к сети, за интернет-трафик», – сообщил глава государства.

По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, предложение президента позволит «открыть перспективу создания социально доступного интернета как еще одного базового конституционного права наших граждан».

По мнению ряда экспертов и участников телеком-рынка, сам принцип сетевой нейтральности уже не первый год находится под вопросом, по крайней мере, с учетом того, что операторы предоставляют нелимитированный трафик пользователям мессенджеров и мобильных клиентов для соцсетей. Также никто не мешает провайдерам в частном порядке включать бесплатный доступ к определенным ресурсам (например, к платежным системам для пополнения баланса). Еще одним доводом в пользу приоретизации трафика может стать внедрение сетей связи пятого поколения, где организация потоков данных играет намного более важную роль, чем в существующих стандартах. То есть «сетевое неравноправие», по мнению экспертов, де-факто уже существует и остается только придать ему законный статус.

С другой стороны, оппоненты «Доступного интернета» называют проект коррупциогенным и напоминают о том, что самого списка «социально значимых» ресурсов все еще нет.

Между тем в Новосибирской области несколько лет назад, как помнят читатели «КС», похожий опыт уже был проведен в рамках программ по устранению цифрового неравенства в сельской местности. После установки в селах точек общественного доступа оператор предложил пользователям два варианта подключения: бесплатный, но ограниченный списком государственных и муниципальных порталов, либо полный, за символическую плату (1-1,5 руб/день). Позднее это разделение убрали, сделав доступ полностью бесплатным. Сейчас президент предложил вернуть «бесплатный ограниченный» доступ, распространив его на всех жителей России.

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