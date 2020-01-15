Владимир Путин 15 января выступил с очередным посланием Федеральному собранию. Традиционно речь главы государства была посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики.

Напомним, что послание президента Федеральному собранию является обязанностью главы государства, предусмотренной конституцией России — пунктом «е» статьи 84. Сегодняшнее послание стало 16-м для президента России Владимира Путина. Впервые он обратился к Федеральному собранию в июле 2000 года, всего через несколько месяцев после своей инаугурации.

На оглашении послания Владимира Путина в числе 1300 гостей присутствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и спикер регионального Законодательного собрания Андрей Шимкив.

«Я практически каждую минуту ловил себя на ощущении перспективы, — акцентировал спикер регионального парламента, комментируя послание Владимира Путина сразу после окончания церемонии. — Пожалуй, именно это понятие — «перспектива» объединяет каждое предложение, каждую цифру, каждое решение, о которых говорил президент. Подчеркну – это были именно не обещания, а конкретные пошаговые предложения и решения для обеспечения поступательного развития страны, семьи, каждого жителя страны. Именно предложения и решения, которые гарантируют уверенность в будущем, перспективу… Будь то предложения о масштабной эффективной системе поддержки семей, или предложения о поддержке учителей, образования в целом, или о целевой подготовке в региональных вузах кадров для развития региональной экономики, или серьезные, революционные решения в сфере государственного управления, предложения по внесению изменений в конституцию страны».

По мнению Андрея Шимкива, все это укрепляет уверенность в том, что в завтрашний день, в десятилетие страна во главе с президентом идет, продумав и просчитав все до мелочей, сверху донизу. «Подчеркну особо, что важнейшие для страны решения будут обсуждаться и приниматься на народном голосовании. И это — тоже о перспективе. И о том, что она зависит от каждого из нас», — отметил председатель Заксобрания.

Он также добавил, что свою часть нормативной работы, корректировки законодательства депутаты готовы будем исполнять в первоочередном порядке. «Внесем необходимые дополнения в план законопроектных работ – и вперед. Да, очень хочется двигаться вперед после сегодняшнего послания», — подчеркнул Андрей Шимкив.

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