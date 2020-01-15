Андрей Шимкив: «После сегодняшнего послания Владимира Путина очень хочется двигаться вперед»

Татьяна Матвеева
 
На послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию присутствовали председатель ЗС Новосибирской области Андрей Шимкив (слева), депутаты Госдумы РФ Максим Кудрявцев (в центре) и Виктор Игнатов (справа). Фото предоставлено пресс-службой ЗС НСО.

Владимир Путин 15 января выступил с очередным посланием Федеральному собранию. Традиционно речь главы государства была посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики.

Напомним, что послание президента Федеральному собранию является обязанностью главы государства, предусмотренной конституцией России — пунктом «е» статьи 84. Сегодняшнее послание стало 16-м для президента России Владимира Путина. Впервые он обратился к Федеральному собранию в июле 2000 года, всего через несколько месяцев после своей инаугурации.

На оглашении послания Владимира Путина в числе 1300 гостей присутствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и спикер регионального Законодательного собрания Андрей Шимкив.

«Я практически каждую минуту ловил себя на ощущении перспективы, — акцентировал спикер регионального парламента, комментируя послание Владимира Путина сразу после окончания церемонии. — Пожалуй, именно это понятие — «перспектива» объединяет каждое предложение, каждую цифру, каждое решение, о которых говорил президент. Подчеркну – это были именно не обещания, а конкретные пошаговые предложения и решения для обеспечения поступательного развития страны, семьи, каждого жителя страны. Именно предложения и решения, которые гарантируют уверенность в будущем, перспективу… Будь то предложения о масштабной эффективной системе поддержки семей, или предложения о поддержке учителей, образования в целом, или о целевой подготовке в региональных вузах кадров для развития региональной экономики, или серьезные, революционные решения в сфере государственного управления, предложения по внесению изменений в конституцию страны».

По мнению Андрея Шимкива, все это укрепляет уверенность в том, что в завтрашний день, в десятилетие страна во главе с президентом идет, продумав и просчитав все до мелочей, сверху донизу. «Подчеркну особо, что важнейшие для страны решения будут обсуждаться и приниматься на народном голосовании. И это — тоже о перспективе. И о том, что она зависит от каждого из нас», — отметил председатель Заксобрания.

Он также добавил, что свою часть нормативной работы, корректировки законодательства депутаты готовы будем исполнять в первоочередном порядке. «Внесем необходимые дополнения в план законопроектных работ – и вперед. Да, очень хочется двигаться вперед после сегодняшнего послания», — подчеркнул Андрей Шимкив.

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