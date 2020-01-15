В Новосибирской области в 2019 году выплаты, пособия и компенсации получили почти 825 тысяч человек. Общая сумма составила 16,6 млрд рублей.

Об итогах работы социальной сферы региона, а также о планах на 2020 год 15 января на расширенном заседании коллегии министерства доложил министр труда и социального развития Ярослав Фролов.

Численность граждан, получивших социальные выплаты, пособия и компенсации, на 01.01.2020 года достигла 824 336 человек. По словам министра, на сегодняшний день в регионе предоставляются 26 различных выплат и пособий семьям, воспитывающим детей.

В числе планов и задач на 2020 год – реализация нацпроектов «Демография» и «Повышение производительности труда и поддержка занятости», создание условий для сохранения социальной стабильности, а также реализация системы мер по снижению уровня бедности и повышение доходов населения и др.

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