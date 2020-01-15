Парламентарии расширят новосибирцам территорию для митингов

Профильный комитет регионального парламента рекомендовал к принятию в первом чтении поправки в закон Новосибирской области, разрешающие проведение митингов и демонстраций у зданий органов власти.

Поправки в закон обсуждались в среду на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, сейчас закон № 238-ОЗ запрещает проведение перед зданиями органов федеральной, областной и муниципальной властей публичных мероприятий, за исключением пикетирования. Поправки расширят список мероприятий, разрешив проведение вблизи административных зданий собраний, митингов, шествий и демонстраций. При этом запрет на проведение таких мероприятий по-прежнему будет действовать для объектов жизнеобеспечения, связи, социальной инфраструктуры, включая культурные, детские и спортивные учреждения, а также территории, непосредственно прилегающие к ним.

Напомним, в 2018 году ИД «Коммерсант» и правозащитный медиапроект «ОВД-инфо» составили карту территорий в регионах России, где запрещено митинговать. В соответствии с исследованием, количество запрещенных для гайд-парков мест в Новосибирске составило 56,: % от общей городской территории.

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