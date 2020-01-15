Объекты по переработке ТКО планируется создать в четырех районах Новосибирской области — Тогучинском, Куйбышевском, Татарском и Каргатском.

На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам регионального парламента министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что инициативы по реализации таких проектов на территории Куйбышевского, Тогучинского и Татарского районов поступили в адрес правительства от трех компаний. При этом на организацию объектов в Каргатском районе в настоящее время заявок нет.

Объекты будут созданы, в том числе, через механизм концессионных соглашений. По словам министра, на данный момент правительством региона занимается проработкой указанных проектов. «В рамках территориальной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Новосибирской области планируется создание концессионных объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе, через механизм концессионных соглашений. Создание объектов, включающих комплекс по обработке, хранению и обезвреживанию ТКО, планируется на территории Тогучинского района, Куйбышевского и Татарского кластеров, объекта по обработке, хранению на территории Каргатского кластера», — сказал Денис Архипов.

Кроме того, министр отметил, что при проектировании объектов по переработке ТКО будут учтены статистические данные первого года работы нового регионального оператора по обращению с ТКО (компания «Экология-Новосибирск»).

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