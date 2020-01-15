Депутата Законодательного собрания Новосибирской области Николая Мочалина убедили отозвать инициативу о возвращении на муниципальные выборы графы «Против всех». Но он по-прежнему считает, что эта строчка нужна.

Сегодня, 15 января, Николай Мочалин лично снял с повестки заседания комитета Заксобрания по госполитике обсуждение вопроса о возвращении строчки «Против всех».

Депутат внес инициативу в региональный парламент в октябре прошлого года. Тогда Николай Мочалин пояснял корреспонденту «Континента Сибирь», что у Заксобрания есть полномочия вернуть эту графу на муниципальный уровень. Например, на выборы главы Новосибирска или депутатов горсовета.

По словам Николая Мочалина, свою идею с партийным руководством он не согласовывал. Публично инициатива с коллегами по комитету или по «Единой России» не обсуждалась. Предложение депутат отозвал, потому что, по его словам, ему привели «очень весомые контраргументы», с которыми он не мог не согласиться.

«Но я остался при своем мнении. Считаю, что графу «Против всех» нужно вводить на всех уровнях, начиная с выборов президента. Был убежден, что она выгодна и для «Единой России», и для избирателей. Поможет в том числе повысить явку. Хотя есть опасность, что графа будет пользоваться слишком большой популярность. Я предпринял попытку ее вернуть с самого низа. Мне пояснили», — рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» Николай Мочалин.

В 2020 году пройдут выборы в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области. Графа «против всех» появилась в бюллетенях в 1993 году на выборах в Госдуму. С 1994 года была узаконена на выборах всех уровней. С 2005 года регионы самостоятельно выбирали, оставлять ли «против всех» в бюллетенях на региональных и местных выборах. В 2006 году графа отменена на выборах всех уровней. В 2014 году федеральное законодательство вновь дало возможность вернуть графу «против всех». Заксобрание Новосибирской области не стало принимать эту поправку.

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