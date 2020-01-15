В рабочем поселке Сузун Новосибирской области идет строительство нового дома, в который планируется пересилить около 70 тысяч местных жителей.

Расселение аварийного жилья в регионе ведется в соответствии национальным проектом «Жилье и городская среда». Рабочий процесс проконтролировали представители МинЖКХ Новосибирской области.

«Здесь уже возведен до уровня второго этажа новый трехэтажный дом на 43 квартиры – 34 из которых получат 69 граждан, проживающих в аварийном жилье в р.п. Сузун и с. Бобровка. Завершение строительства дома запланировано на август-сентябрь 2020 года. На эти цели в текущем году будет направлено из бюджета Новосибирской области порядка 54,5 млн рублей. Всего в регионе в 2020 году запланировано расселить 878 человек, проживающих в 66 аварийных МКД на территории 23 муниципальных образований. Кроме того, по заявке 2020 года заключено соглашение с госкорпорацией Фондом содействия реформированию ЖКХ для предоставления федеральной субсидии на расселение 351 человека из 21 аварийного МКД. Срок завершения программных мероприятий – 2021 год», – прокомментировал начальник управления жилищной политики и развития жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Алексей Нечунаев.

На данный момент в Сузунском районе признаны аварийными и подлежащими сносу 12 многоквартирных домов. В них проживают 104 человека.

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