ГК «Агролайвсток Групп» потребовала банкротства агрохолдинга омского бизнесмена Сутягинского

Группа компаний «Агролайвсток Групп» со штаб-квартирой в подмосковной Балашихе потребовала признать несостоятельным аффилированный с ГК «Титан» омский агрохолдинг «Алтаур», учредителем которого является бизнесмен Юрий Сутягинский.

Заявление подано в арбитражный суд Омской области, сумма исковых требований составляет чуть более 350 тыс. рублей. Ранее арбитраж удовлетворил иск «Агролайвсток Групп», требовавшей взыскать эту сумму с «Алтаура» из-за неполной оплаты по договору поставок продукции. Группа компаний из Балашихи производит комбикорм для КРС, питательные смеси, кукурузу и рапс, а также занимается аудитом ферм и генетикой. «Алтаур» занимается выращиванием зерновых и масличных культур. Уставный капитал омского агрохолдинга составляет около миллиона рублей, по данным ЕГРЮЛ, выручка «Алтаура» за 2018 год составила 591 млн рублей.

Агрохолдинг «Алтаур» был зарегистрирован в 2005 году, его учредителем является бизнесмен Юрий Сутягинский, брат Михаила Сутягинского, с которым они вместе основали ГК «Титан». Холдинг фактически стал преемником «Аграрно-промышленной компании «Титан», включавшей 9 подразделений в 7 районах Омской области. Летом 2019 года признать «Алтаур» банкротом потребовала ФНС. Задолженность предприятия по налогам на тот момент составляла 39,9 млн рублей, однако к судебному разбирательству агрохолдинг погасил долг. Дата рассмотрения банкротного иска «Агролайвсток Групп» пока не назначена.

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