Жителей Новосибирска приглашают принять участие в опросе по выбору варианта благоустройства территории, прилегающей к Нарымскому скверу.

В администрации города предложили создать новое озелененное пространство, соединяющее здание Новосибирского государственного цирка, входную зону в Нарымский сквер и здание Вознесенского кафедрального собора. «В настоящее время на площадке размещается стихийная автостоянка, которая не только мешает безопасному проходу пешеходов улицы Челюскинцев и посетителей цирка, парка и собора, но и увеличивает нагрузку на экологическую составляющую данного места», – рассказал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры – главный архитектор города Александр Ложкин.

Новосибирцам предлагается выбрать один из двух вариантов эскизного проекта. В первом из них на площади вдоль ул. Челюскинцев располагается платная парковка на 72 машины. Во втором – данная территория будет обустроена как общественное пешеходное озелененное пространство. «Второй вариант предполагает продолжение Нарымского сквера, его увеличение за счет дополнительной площадки, – сообщила начальник отдела озеленения мэрии города Новосибирска Светлана Гижицкая. – Учитывая зеленую территорию с другой стороны ул. Челюскинцев, можно сказать, что таким образом мы улучшаем и количество, и качество зеленых насаждений Нарымского сквера».

Александр Ложкин подчеркнул, что представленные варианты являются предварительными решениями, а не итоговыми дизайн-проектами.

Голосование началось сегодня в 10:00. Принять в нем участие можно на странице муниципального портала города Новосибирска. Результаты будут учтены при разработке детального проекта благоустройства площади.

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