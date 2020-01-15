В ноябре 2019 года заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил в министерство просвещения РФ письмо с предложением отменить школьные домашние задания. Ранее «Континент Сибирь» поднимал эту тему и интересовался у своих читателей, довольны ли они существующей системой образования, и сколько времени им приходится тратить на помощь детям с уроками. Мнения сторон школьного конфликта — в материале «Континента Сибирь».

Из истории вопроса

Напомним, что дискуссия о возможной отмене домашних заданий началась после заявления губернатора Белгородской области Евгения Савченко 29 октября. В интервью корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» он раскритиковал существующую школьную систему, когда ребенок вместе с родителями проводит много часов за домашними заданиями, и призвал отказаться от этой «плохой многолетней привычки».

Позже депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алена Аршинова, как писали «Известия», поддержала мнение губернатора Евгения Савченко. Однако министр просвещения Ольга Васильева заявила, что отмена домашних заданий в школах возможна только в отдельных регионах, которые смогут перестроить учебный процесс без дополнительных вливаний из бюджета.

В Новосибирской области вопрос отмены домашних заданий школьникам пока официально не обсуждался. Как ранее отмечал СМИ председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив, у депутатов есть разные мнения на этот счет, но пока сложно делать какие-то выводы, так как «вопрос должен быть профессионально проработан».

Если ты не вундеркинд

Идею отмены домашних заданий или, как минимум, их упрощения, готовы поддержать многие новосибирские родители. В общении с корреспондентом «Континента Сибирь» они признались, что недовольны ситуацией, когда вынуждены тратить вечера после работы на помощь детям с уроками.

«Как-то у меня на работе был тяжелый день, пришла домой, думаю, наконец-то отдохну. Но оказалось, что дочери задали подготовить к завтрашнему дню проект по географии. Она в слезах: «мама, помоги!». Поскольку в 5-м классе информатики у них еще нет и с текстом они работать не умеют, всё пришлось делать мне. Закончила глубокой ночью. О каком отдыхе тут может идти речь!», — рассказала «Континенту Сибирь» мама ученицы одной из новосибирских школ Наталья Иванова.

Ей видится логичным выполнение подобных работ в компьютерном классе, при активной участии учителя. Но, видимо, в школе считают, что современные дети уже по умолчанию владеют компьютером с самого рождения, делает вывод собеседница издания.

Более того, многие учителя уверены, что их подопечные способны заниматься сложной проектной работой начиная с 5-го класса (см. фото). Конечно, в этом педагоги рассчитывают на участие родителей.

«Выдали в начале года инструкции, где даже мне, бывшей отличнице, ничего не понятно. Сплошная канцелярщина! А учитель высылает в чате весьма пространные ценные указания и какие-то отчеты о «совещаниях проектной группы». Нет слов! Конечно, учителей тоже жалко, так как в целом вся школьная система бюрократизирована со страшной силой», — рассказывает Наталья и просит изменить свою фамилию, потому что боится предвзятого отношения к ее ребенку в школе.

«Нужно было с родителями разобрать»

Сегодня у многих родителей складывается впечатление, что значительная часть учебного процесса уже давно переместилась из школьных стен в их семьи. При этом многие не согласны брать на себя функции педагога на дому.

«У меня до сих пор бегут мурашки по спине от предмета «Окружающий мир»! Новую тему учитель сразу задавал на дом. А на следующий день ее обсуждали в классе», — рассказала другая читательница «Континента Сибирь» Олеся.

Одну из первых строчек в рейтинге домашних заданий «для вундеркиндов» можно отдать, по мнению читательницы, математике.

«Дети проходили на уроке новую тему, а уже на следующий день их ждала контрольная работа. Конечно, неудивительно, что половина класса получала «неуд». Дети возмущались, на что учитель им ответил: «Вы же делали как-то домашнее задание, нужно было с родителями разобрать», — продолжает Олеся.

В этой ситуации у родителей возникает вопрос, разве не логично, что знания школьникам должен давать учитель — человек с педагогическим образованием? Ведь только он знает, как ребенку правильно преподнести материал. Кроме того, именно педагоги получают за это зарплату. Или учителя – такие же заложники школьных программ, как и их родители? Может быть, целесообразно пересмотреть некоторые нормы и требования? С этими вопросами корреспондент «Континента Сибирь» обратилась к министру образования НСО Сергею Федорчуку еще в октябре 2019-го года. Министр не увидел проблем с организацией учебного процесса в школах Новосибирской области, но допустил, что иногда учителя могут неверно рассчитать нагрузку на ребенка.

«На мой взгляд, то, что у нас часто называют перегрузками, не всегда ими является. Во все времена родители занимались с детьми дома. Если мы говорим о воспитании и обучении, нельзя отделять одно от другого – семью от школы и школу от семьи. И чем родители больше вовлечены в этот процесс, тем лучше для обучения ребенка, — сказал министр. — При этом я не согласен с тем, что мои коллеги-учителя всегда правы, когда перегружают детей различными заданиями, в том числе творческими. Люди имеют право ошибаться — педагоги в том числе», — пояснил Федорчук.

«Я не буду помогать!»

Впрочем, не всех новосибирцев угнетает необходимость помогать детям в выполнении домашних заданий. Мама троих детей, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус, поделилась с корреспондентом «Континента Сибирь» своим радикальным, но, как оказалось, эффективным в ее случае подходом к решению проблемы домашних заданий.

«Я совсем не помогаю детям с уроками и понятия не имею, что им задают в школе. Они сами выполняют все задания. Помню, когда старшая Аня пошла в первый класс, я наблюдала ситуацию, как многие мамы и папы контролируют обучение детей. Некоторое время поступала также, но потом поняла, ребенок должен знать зону своей ответственности. Тогда я просто подошла к учительнице и сказала: «Я не буду помогать дочери», — рассказала Наталья Пинус.

При этом собеседница издания признала, что переход на новый стиль обучения дался ее семье нелегко. После принятия радикального решения успеваемость ее дочери резко упала. Но сложный период был пройден, и уже в следующем учебном году Аня продемонстрировала впечатляющие результаты в школе.

Наталья Пинус уверена, что участие родителей в процессе обучения только вредит ребенку и рождает у него желание вырваться из-под контроля. «Говоря образно, родители делают ошибку – дают ребенку «костыли». А когда их отнимают, ребенок просто уже не может самостоятельно ходить, — говорит депутат. – Помимо школьных заданий у ребенка должно быть время на увлечения. Например, мой младший Саня ходит на слесарное дело, боевые искусства, занимается живописью, робототехникой. В основном, это платные секции вне школы».

Но, пожалуй, большинство родителей все-таки предпочитают быть причастными к школьным делам детей и прилежно помогают им с уроками дома. Некоторые, не справляясь сами, нанимают репетиторов. Но в таком случае, о каком «бесплатном и всеобщем» школьном образовании может идти речь, если родители вынуждены дополнительно платить за педагогическую помощь?

Педагог под гнётом ГОСТа

Стоит заметить, что масштабные изменения в программах школьного обучения в России начались еще в 2003-м году, когда Россия присоединилась к Болонской системе образования, принятой в странах Евросоюза. Однако особенно широко вопрос разумности копирования западных образцов стал обсуждаться именно в последние годы, когда о возросшей нагрузке на школьников заговорили не только родители, но и педагоги.

«Российское образование сегодня смотрит на Запад и стремится не отставать от мировых тенденций. Усложнение школьных программ связано с повышением проходного балла на бюджетные места в вузы. Ведь задача учителей – подготовить детей к сдаче ЕГЭ и продолжению образования, — объяснила «Континенту Сибирь» председатель профсоюзного комитета школы №99 Татьяна Клубникина. – Мы, учителя, работаем строго по Федеральному государственному стандарту – ГОСТу и не имеем права от него отступать или занижать уровень. Нас проверяют очень строго: весь учебный процесс фиксируется в классном журнале, который регулярно просматривает завуч школы».

По словам педагога, учитывая ограниченность времени урока, учителям порой приходится «грешить» — задавать на дом больше, чем нужно. Особенно часто так происходит с дисциплинами «математика», «литература» и «русский язык». Вот тогда-то и возникают вопросы у родителей.

При этом педагог заметила, что содержание учебных программ может очень сильно различаться в разных городах и даже школах одного города. Нередко учителя даже используют разные учебники. Влияет на уровень сложности программ и статус учебного заведения – простая ли это школа, гимназия или лицей, а также наличие определенного уклона – гуманитарного, технического, художественного. Например, в Новосибирске больше развиты технические направления школьного обучения.

По мнению Татьяны Клубникиной, учителя должны иметь возможность применять дифференцированный подход к домашним заданиям. К примеру, самым способным детям задавать больше задач, менее способным – меньше.

«Могу сказать, что не все учителя довольны существующим учебным процессом. Например, я, как преподаватель математики, считаю, что стоило бы ввести в программу больше прикладных заданий взамен сложным вычислительным и логическим задачам. Действующие программы по математике разработаны более 10-ти лет назад и не учитывают меняющуюся жизнь. В свою очередь, наши учителя-историки спорят о том, не слишком ли много они дают данных по зарубежной истории в ущерб, к примеру, истории Великой Отечественной войны. А учителя-химики отмечают сложность своего материала для детей, которые никак не планируют связать свою жизнь с этой наукой», — заметила Татьяна Клубникина.

По словам председателя профкома, сообщество учителей находится в постоянной дискуссии по поводу содержания учебного процесса. Свои предложения на пересмотр и корректировку программ обучения педагоги регулярно озвучивают на съездах в НИПКиПРО — Новосибирском институте повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Нужны системные преобразования

О проблеме доступности образования и необходимости дифференцированного подхода в обучении говорит и депутат Государственной думы РФ от партии КПРФ Вера Ганзя, призывая отказаться от гонки за европейскими стандартами.

«Дело не в домашних заданиях, которые нужны для закрепления материала и развивают в ребенке усидчивость и ответственность. Дело в новых ГОСТах, которые созданы без учета главного педагогического принципа – доступности образования. Учебные материалы должны быть доступными каждому ребенку. Сегодня у нас есть планы для профильного и непрофильного обучения, а об индивидуальном подходе речи нет. Да и как учителям его добиться, когда над ними властвует ГОСТ: «шаг вправо, шаг влево – расстрел»?», — задается вопросом Веря Ганзя.

По мнению депутата, приобщение к Болонской системе не принесло российскому образованию ничего хорошего, а лишь ухудшило его качество.

«По сравнению с западными странами у нас выделяется значительно меньше средств на образование, плохо оплачивается работа учителей, проводятся всевозможные оптимизации. ЕГЭ – один из инструментов новой системы — никогда не даст нам Циолковских и Королевых. Экзамен не должен быть единым – нужны другие варианты итоговой аттестации», — считает депутат.

Улучшить ситуацию с перегрузками школьников могут только преобразования на государственном уровне – уверена депутат. Один из вариантов – возврат к прежней, советской системе.

«Государство сломало старую систему, которая давала стране квалифицированные кадры, и сегодня заботится только о создании квалифицированного потребителя, а не образованного человека. Партия КПРФ разработала закон «Образование для всех», который предусматривает возврат к старым советским образцам. Этот закон был отклонен два года назад нашей властью. Будем снова его вносить, обращаться к депутатам, обществу», — резюмировала Вера Ганзя.

Таким образом, несмотря на различие мнений по поводу школьного образования и сложности домашних заданий, уже не вызывает сомнений, что ситуация требует переосмысления на государственном уровне. Проблема школьников и их родителей, вынужденных становиться «педагогами на дому» уже давно вышла за пределы отдельной семьи и школы, обретя системный, общегосударственный характер.

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