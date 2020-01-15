Доля омского «Мостовика» в строителе болгарского океанариума выставлена на торги

Арбитражный управляющий банкротящейся крупнейшей российской мостостроительной компании «Мостовик» объявил торги по продаже доли предприятия в юрлицах, включая 75% строившей океанариум в болгарском Бургасе Water Attraction Company.

Омское НПО «Мостовик» начало возводить водный парк в болгарском Бургасе с перспективной посещаемостью до миллиона отдыхающих в год в 2013 году с привлечением средств «Газпрома» на условиях концессии. По неофициальным данным, на первом этапе в проект было вложено 2 млн евро. Парковый комплекс должен был включать в себя океанариум, дельфинариум, аквапарк и другую развлекательную инфраструктуру. После начала банкротства «Мостовика» проект был заморожен.

75% долей в болгарской компании-инвесторе Water Attraction Company, принадлежащих «Мостовику», номинальной стоимостть 773 тыс. рублей, выставлены на продажу. Также будут проданы 75% еще одного юрлица, занимавшегося девелопментом океанариума, болгарской компании «Акционерное Дружество Уотър Аттракшънс Къмпани Плюс» номинальной стоимостью 52 тыс. рублей. В лоте значится право требования дебиторской задолженности к этой же компании на сумму 5,6 млн рублей.

Кроме того, на торги выставлены принадлежащие «Мостовику» юрлица — дочерние компании в других регионах и странах, включая предприятия в Болгарии, Сербии, Турции, Украине и Казахстане. В лоте также содержится движимое имущество «Мостовика» и векселя «Банка Народный Кредит» на сумму 22,7 млн рублей. Торги назначены на 18 февраля. Напомним, проблемы у крупнейшей мостостроительной компании страны начались в 2014 году, когда ее руководителя Олега Шишова обвинили в пособничестве в растрате при строительстве океанариума во Владивостоке. Он был осужден, освободившись весной 2017 года условно-досрочно. Сейчас «Мостовик» и сам Олег Шишов проходят процедуру банкротства.

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