Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам проверки сметной документации Криогенной станции Института ядерной физики в Новосибирске.

Проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта фасада и перекрытий здания станции провели эксперты омского филиала Главгосэкспертизы России.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт здания № 21 Академгородка, где располагается Криогенная станция института (проспект академика Лаврентьева, № 11/21). Планируется заменить кровлю здания, устранить дефекты плит покрытия, усилить стальные распорки, вертикальные и горизонтальные связи по фермам покрытия, а также установить новые сборные железобетонные карнизные плиты. Кроме того, здесь проведут ремонт наружных и внутренних кирпичных стен, перегородок в местах разрушения и образования трещин, устранят дефекты строительных конструкций и выполнят иные необходимые работы. Застройщиком является Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН.

Криогенную станцию (пятиэтажное строение площадью 4,0062 кв метров) возвели в 1964 году в составе зданий Управления электрических и тепловых сетей Сибирского отделения РАН. Позже, в 1982 году, станцию передали в собственность Института ядерной физики.

Сам Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук был создан в мае 1958 года в новосибирском Академгородке. ИЯФ является крупнейшим институтом Российской академии наук, а также одиним из ведущих мировых центров по ряду областей физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Здесь проводят крупномасштабные эксперименты по физике элементарных частиц на электрон-позитронных коллайдерах и уникальном комплексе открытых плазменных ловушек, разрабатывают современные ускорители, интенсивные источники синхротронного излучения и лазеры на свободных электронах. По большинству своих направлений ИЯФ СО РАН является единственным в России.

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