В сентябре 2019 года бывший начальник железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» был арестован по подозрению в коррупции. Сумма взятки составляла более 450 тысяч рублей.

Экс-начальнику Вячеславу Воеводскому вынесен приговор по п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ, судом установлено, что обвиняемый, занимая должность начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» филиала ОАО «РЖД», в период с мая по сентябрь 2019 года принимал взятки от двух коммерческих организаций.

Компании занимались железнодорожной перевозкой грузов. Средства предназначались «за общее покровительство и попустительство» бывшего руководителя в отношении интересов предпринимателей.

Экс-руководитель свою вину признал и заключил досудебную сделку со следствием. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 3 года 6 месяцев.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.