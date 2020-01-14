14 января состоялось выездное совещание, в ходе которого министр минЖКХ Денис Архипов проконтролировал работу регоператора в Новосибирской области.

Проверка касалась оснащения региона парком контейнеров и автомобилями для вывоза мусора. «В 2020 году в результате проведения конкурсных процедур по выбору перевозчиков в сфере ТКО практически на треть – с 88 рублей 62 копеек с человека в 2019 году до 59 рублей 88 копеек с человека в 2020 году – был снижен тариф на оказание комплексной коммунальной услуги по обращению с ТКО», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Также министр отметил, что в 2019 году на территории региона построены три площадки временного накопления. «Они позволяют оптимизировать логистику при условии возведения достаточно масштабных объектов без капитальных вложений. Всего за первые восемь дней 2020 года на полигоны от жилых домов в Новосибирске вывезено почти 11 тысяч тонн мусора», – отметил Денис Архипов.

Руководитель ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова доложила, что в Новосибирской области работает более 530 единиц спецтехники, а также установлено 4214 новых евроконтейнеров. Директор компании акцентировала внимание на том, что в настоящее время графики вывоза мусора в городе стабилизированы и региональный оператор активизирует свою работу в районах области.

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