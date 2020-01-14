Бывший заместитель мэра города Барнаула Александр Алексеенко обвиняется в получении взятки размером в 1,3 миллиона рублей.

По данным правоохранительных органов, расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации города Барнаула Александра Алексеенко завершено. «Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере)», — сообщается на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, в период с января 2018 по июнь 2019 года экс-чиновник получил от организации, которая осуществляла деятельность по транспортировке сточных вод на территории Барнаула, взятку в размере 1,3 млн рублей (деньги поступали частями). «Взятка предназначалась за общее покровительство, выражающееся в предоставлении обществу возможности на беспрепятственной основе, без негативных для него последствий и с максимальной выгодой осуществлять коммерческую деятельность», — сообщает следственное управление.

Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю пресекли незаконные действия. В ходе предварительного следствия Алексеенко свою вину полностью признал. На данный момент дело направлено в суд.

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