Новосибирск готовятся освещать по концессии

Власти Новосибирска рассмотрят возможность заключения концессионного соглашения для реализации концепции праздничного освещения города к предстоящему молодежному чемпионату мира по хоккею.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, во вторник концепцию архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города представил главный художник города Иван Фаткин. Планируется, что новое освещение, в первую очередь, будет установлено на гостевых маршрутах к МЧМ-2023. В концепцию вошли 61 жилое и общественное здание, 19 территорий, улиц, площадей, бульваров, три сквера: Театральный, Первомайский и сквер Героев революции, а также 19 сооружений, в том числе Октябрьский мост. Для светового оформления понадобится установить более 1,6 тыс. новых опор. Для каждой территории и магистрали будут применяться свои виды декоративных осветительных установок.

По словам Ивана Фаткина, в рамках концепции будет сокращено количество рекламных конструкций на гостевых маршрутах, а наружные кабельные сети будут заменены на подземные. Здания улиц гостевых маршрутов будут объединены освещением «в один ансамбль», кроме того, планируется применить энергоэффективную систему управления подсветкой. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, одним из вариантов финансирования реализации концепции может стать заключение концессионного соглашения. «Уже есть предложения от крупных структур, и я поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии прорабатывать эти возможности», – пояснил градоначальник. Проявившие интерес к концессии компании в мэрии пока не назвали.

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