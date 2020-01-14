Органы следствия возбудили уголовное дело по факту превышения чиновниками министерства лесного комплекса Иркутской области своих полномочий.

На сайте следственного управления СК РФ по региону сообщается, что речь идет о незаконной продаже лесных насаждений в Заларинском лесничестве.

Правоохранительными органами установлено, что в 2018 году чиновники министерства лесного комплекса Иркутской области провели аукцион, по итогам которого были заключены два договора с коммерческими организациями на продажу лесных насаждений. Купленный лес организации вырубили. «Как установлено, лесные насаждения, проданные по результатам аукционов, не достигли возраста рубок, в связи с чем рубке не подлежали, и проданы незаконно. В результате указанных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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