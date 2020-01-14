Перед наступлением Нового года МТС, как уже писал «Континент Сибирь», проанализировала поведение пользователей мобильного интернета с помощью Big Data, чтобы подготовиться к праздникам. И сейчас оператор подвел итоги новогодней недели: чем запомнились новогодние каникулы новосибирцев, что изменилось с прошлого Нового года и насколько оправдались сделанные ранее прогнозы.

Первым, что отметили аналитики МТС, стали возросшие «цифровые» аппетиты новосибирцев и жителей области – по сравнению с прошлым Новым годом объем потребленного трафика увеличился в 1,5 раза и доля сетей 4G достигла 75%.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января абоненты МТС в Новосибирской области загрузили более 1,5 петабайт трафика. За первый час нового года через региональную сеть оператора прошло 1,35 млн вызовов и отправили почти 1,5 млн SMS-поздравлений, что сопоставимо с прошлой новогодней ночью. При этом, как отметили эксперты, новосибирские пользователи МТС чаще звонили сами, чем принимали звонки с поздравлениями.

Если голосовые и SMS-поздравления почти не изменились за прошедший год, то в мессенджерах объем трафика по сравнению с новогодней ночью 2019 года увеличился вдвое. Самым популярным мессенджером у абонентов МТС в Новосибирске и области остался Whatsapp.

Интернет-трафик МТС в Новосибирском метрополитене, работавшем всю ночь, также вырос в два раза по сравнению с новогодней ночью 2019 года, что связано с расширением сети LTE в тоннелях подземки, а также ростом на 15% числа абонентов, воспользовавшихся метро.

Объем видеотрафика по сравнению с прошлогодней новогодней ночью увеличился на 44% за счет любви к «прямым эфирам» в социальных сетях и онлайн-просмотрам видео на видеохостинге YouTube. Самыми популярными социальными сетями в регионе стали VK и Instagram, трафик в которых по сравнению с прошлым годом удвоился.

Что касается миграции абонентов, она мало изменилась с прошлого Нового года. Порядка 5% абонентов МТС из Новосибирска провели каникулы за городом, 15% жителей региона уехали за пределы области или за границу. С другой стороны, сеть МТС в Новосибирске приняла более 50 тысяч гостей из соседних регионов Сибири и Забайкалья. Больше всего гостей приехали в Новосибирск из Томска, Кемерово и Барнаула.

Всего за время новогодних каникул абоненты МТС в Новосибирской области использовали более 11,2 петабайт мобильного интернета, что в 1,3 раз больше, чем в прошлом году, совершили 77,5 миллионов звонков, что выше прошлогодних значений на 8% и отправили 169,5 миллионов SMS-сообщений. Объем фиксированного интернет-трафика вырос на 35%.

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