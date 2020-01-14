В Новосибирской области реализация региональной программы капитального ремонта за последние шесть лет позволила улучшить условия проживания более 250 тысяч граждан.

По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик, для поддержания жилого фонда региона в безаварийном состоянии ежегодно необходимо ремонтировать более 600 домов.

«Общий план работ по капитальному ремонту на 2020 год составляет 649 многоквартирных домов, в том числе в городе Новосибирске – 544 дома и 105 домов в районах Новосибирской области. На 65 многоквартирных домах запланированы работы по замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации», — прокомментировала Елена Макавчик.

На данный момент работы 2020 года ведутся уже на 74 объектах. Кроме того, в настоящее время полностью завершены работы по капитальному ремонту 20 многоквартирных домов этого года.

В 2019 году в рамках программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) было отремонтировано более 620 домов, в том числе 492 – в Новосибирске. В настоящее время сложился пул подрядных организаций – более 100 компаний, из числа организаций малого и среднего бизнеса, стабильно работающих в сфере капитального ремонта.

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