Высокие шансы на переизбрание из депутатов от Новосибирской области – у первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова и единоросса Максима Кудрявцева.

Вчера, 13 января, вышел очередной, восьмой, рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» за сентябрь – декабрь 2019. Его авторы – политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов. В своей работе они берут за основу 4 критерия, из которых вычисляют общую оценку качества деятельности парламентариев Госдумы. За критерии они взяли: голосование на сайте «Депутат.клуб», законотворческую активность, упоминаемость в информационном поле и экспертную оценку работы депутатов на территории.

Государственная дума РФ состоит из 450 депутатов. 8 из них в 7 созыве представляют Новосибирскую область: 6 избраны от «Единой России», по одному – от КПРФ и от ЛДПР.

Первый вице-спикер ГД Александр Жуков в 2016 году возглавлял в Новосибирской области список ЕР в Госдуму. В рейтинге полезности парламентариев он занимает 15 место. На 66-м – член президиума генерального совета ЕР Александр Карелин (ЕР). Следующий новосибирский депутат ГД в исследовании – на 100-м месте, это член фракции КПРФ Вера Ганзя.

Член президиума генсовета ЕР Виктор Игнатов – на 103 месте, единоросс Максим Кудрявцев – на 105. Представитель ЛДПР Дмитрий Савельев – на 126. Единоросс, омич Дмитрий Перминов – 320 строчка, бывший депутат горсовета Новосибирска, член фракции ЕР Андрей Каличенко – 402.

Авторы работы также составили рейтинг переизбираемости парламентариев. Высокий коэффициент у Александра Жукова и Максима Кудрявцева. У Александра Карелина, Виктора Игнатова, Веры Ганзи, Дмитрия Савельева, Дмитрия Перминова, по оценке экспертов, средняя вероятность попасть в новый созыв. У Андрея Каличенко – низкая.

Выборы в Госдуму следующего созыва пройдут в сентябре 2021 года. Авторы исследования полагают, что у половины парламентариев нет шансов на переизбрание. Они прогнозируют наиболее высокую ротацию среди представителей «Справедливой России», с оговоркой «если попадут в следующий созыв». Меньше подвержены ротации, с точки зрения экспертов, члены фракции «Единая Россия».

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