Экспорт продукции АПК из Новосибирской области в Китай в 2019 году возрос в полтора раза. Сумма вывезенных товаров составила 80,3 млн долларов.

В прошлом году из нашего региона в Китай поставлялись мороженое, мука, гречиха, овес, семена рапса и льна, шоколад, напитки и целый ряд других видов продукции.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства региона Светлана Невзорова, за 2019 год из области в КНР вывезено почти 142 тысяч тонн продукции АПК на сумму 80,3 млн долларов. Это составляет 155% к уровню 2018 года и около 40% от общего объема экспорта продукции АПК из региона.

Наращивание объемов поставок предусмотрено проектом «Экспорт продукции АПК», разработанного в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». «Для экспортеров предусмотрены меры государственной поддержки на производство и транспортировку продукции. Партнерам из Китая новосибирские производители в этом году готовы предложить зерно, масличные, мясо птицы, минеральную воду и др.», — сообщает пресс-служба правительства.

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