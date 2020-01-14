Арбитраж прекратил дело о банкротстве новосибирского медтехнопарка

Арбитражный суд Новосибирской области в минувший понедельник прекратил производство по делу о банкротстве АО «Инновационный медико-технологический центр» (медтехнопарк), работающего в структуре НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна.

Признать медтехнопарк несостоятельным в октябре минувшего года потребовала ИФНС по Центральному району Новосибирска. Сумма исковых требований составляла около 2,4 млн рублей. Как пояснили «Континенту Сибирь» в УФНС России по Новосибирской области, медтехнопарк полностью рассчитался с долгом.

Напомним, медицинский технопарк был создан в 2010 году. Учредителями технопарка с уставным капиталом в 10 тыс. рублей в равных долях являются ООО «Инокор» и ООО «Техинком». Выручка акционерного общества в 2017 году составила 33 млн рублей. Сейчас на сайте медтехнопарка значатся два резидента: ООО «Иннорта» и ООО «Таргетные медицинские технологии».

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