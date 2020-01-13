Новая ливневая система обеспечит сбор сточных вод от площади Маркса до Октябрьского (Коммунального) моста. Это станет возможным благодаря строительству инфраструктуры вокруг станции метро «Спортивная» и Ледового дворца спорта.

Сегодня на территории у Октябрьского моста рабочие укладывают бетонные трубы будущего коллектора поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к ЛДС.Трубы коллектора значительно отличаются от тех, которые применялись в советское время. Они пропитаны специальным раствором, а изнутри покрыты пластиком с температурой плавления выше 100 градусов. В случае внештатных ситуаций с аварийным сбросом воды они выдержат повышенную тепловую нагрузку.

В январе было уложено почти 400 метров труб. Участок длиной 220 метров выполнят методом микротоннелирования. Эти работы проведёт подрядчик из Санкт-Петербурга: под дамбой специальным оборудованием будет сделан прокол для прокладки железобетонных труб.

В Новосибирск уже доставлены 1600 погонных метров труб диаметром почти полтора метра. Оставшиеся чуть менее 300 метров поступит с завода-изготовителя в Санкт-Петербурге в ближайшее время.

Коллектор поверхностного водоотвода, который строится ударными темпами даже в зимний период, – один из ключевых объектов инфраструктуры многофункциональной ледовой арены. Он представляет собой комплекс сооружений, состоящий из непосредственно коллектора ливневой канализации диаметром 1200 мм и общей протяженностью 1894,5 м (в том числе сбросной участок протяженностью 61,5 м) и очистных сооружений. Для прокладки коллектора также будут построены водопропускные сооружения и грунтовая насыпь. Стоимость объекта – 1,4 млрд рублей. Исполнитель — ФГУП «СВЭКО».

«Очень важно, что инфраструктура, которую сегодня строят рядом с ледовым дворцом спорта и станцией метро «Спортивная», послужит жителям города. Ливневая канализация будет собирать стоки, начиная от площади Маркса. Новые очистные сооружения защитят от загрязнений реку Обь, что, несомненно, улучшит экологическую ситуацию в городе», – прокомментировал сегодня журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выездного совещания по строительству коллектора поверхностного водоотвода в зоне нового ЛДС.

В феврале планируется начать строительство комплекса очистных сооружений коллектора. Работы рассчитаны на два года.

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