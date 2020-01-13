Новый коллектор соберет грязные стоки на Левом берегу Новосибирска

Жанна Гладкова
 

Новая ливневая система обеспечит сбор сточных вод от площади Маркса до Октябрьского (Коммунального) моста. Это станет возможным благодаря строительству инфраструктуры вокруг станции метро «Спортивная» и Ледового дворца спорта.

Сегодня на территории у Октябрьского моста рабочие укладывают бетонные трубы будущего коллектора поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к ЛДС.Трубы коллектора значительно отличаются от тех, которые применялись в советское время. Они пропитаны специальным раствором, а изнутри покрыты пластиком с температурой плавления выше 100 градусов. В случае внештатных ситуаций с аварийным сбросом воды они выдержат повышенную тепловую нагрузку.

В январе было уложено почти 400 метров труб. Участок длиной 220 метров выполнят методом микротоннелирования. Эти работы проведёт подрядчик из Санкт-Петербурга: под дамбой специальным оборудованием будет сделан прокол для прокладки железобетонных труб.

В Новосибирск уже доставлены 1600 погонных метров труб диаметром почти полтора метра. Оставшиеся чуть менее 300 метров поступит с завода-изготовителя в Санкт-Петербурге в ближайшее время.

Коллектор поверхностного водоотвода, который строится ударными темпами даже в зимний период, – один из ключевых объектов инфраструктуры многофункциональной ледовой арены. Он представляет собой комплекс сооружений, состоящий из непосредственно коллектора ливневой канализации диаметром 1200 мм и общей протяженностью 1894,5 м (в том числе сбросной участок протяженностью 61,5 м) и очистных сооружений. Для прокладки коллектора также будут построены водопропускные сооружения и грунтовая насыпь. Стоимость объекта – 1,4 млрд рублей. Исполнитель — ФГУП «СВЭКО».

«Очень важно, что инфраструктура, которую сегодня строят рядом с ледовым дворцом спорта и станцией метро «Спортивная», послужит жителям города. Ливневая канализация будет собирать стоки, начиная от площади Маркса. Новые очистные сооружения защитят от загрязнений реку Обь, что, несомненно, улучшит экологическую ситуацию в городе», – прокомментировал сегодня журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выездного совещания по строительству коллектора поверхностного водоотвода в зоне нового ЛДС.

В феврале планируется начать строительство комплекса очистных сооружений коллектора. Работы рассчитаны на два года.

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