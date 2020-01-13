Сотрудники федеральной службы безопасности пресекли деятельность двух жителей Красноярска, организовавших канал незаконной миграции в Россию.

«Пресечена деятельность преступной группы, состоявшей из двоих жителей Красноярска, организовавших канал незаконной миграции на территорию Российской Федерации (…). Установлено, что указанные лица действовали через фиктивную фирму посредством оформления фальшивых трудовых договоров и незаконной постановки иностранцев на миграционный учет», — сообщает пресс-служба ФСБ по региону.

В отношении граждан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК России («Организация незаконной миграции»). Подозреваемые находятся под стражей.

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