268 горняков шахты «Заречная» в Кемеровской области уведомили о невыходе на работу из-за долгов по зарплате. Сумма задолженности составляет 74 млн рублей.
Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщил конкурсный управляющий шахты Григорий Третьяк. По его словам, в соответствии с трудовым кодексом заявления о невыходе на самой шахте «Заречная» написали 135 человек, на шахтоучастке «Октябрьский» (работает в составе «Заречной») — 133 человека. Всего на предприятии трудится 2 тысячи 423 человека.
В настоящее время задолженность по зарплате на «Заречной» составляет 74 млн рублей (за декабрь и часть ноября 2019 года). Часть долга планируется погасить до конца текущей недели.
Напомним, что в ноябре 2019 года рабочие шахтоучастка «Октябрьский» уже объявляли о своем отказе от выполнения обязанностей до тех пор, пока им не выплатят заработную плату. На тот момент сумма задолженности превышала 10 млн рублей.