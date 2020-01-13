Кредиторы банкротящегося новосибирского бизнесмена Альберта Кошкина обсудят возможность финансирования судебной экспертизы продажи акций «Сибмоста», а также брачного договора Альберта Кошкина и его супруги Лидии Кошкиной.

Как говорится в сообщении арбитражного управляющего должника Александра Бекка, решение должно быть принято на ближайшем собрании кредиторов, которое пройдет в заочной форме. Напомним, признать банкротами совладельцев компании «Сибмост» Владислава Кошкина и Альберта Кошкина в июле 2017 года потребовал «Экспобанк». Позднее в число кредиторов вошли «Сбербанк», «Финансовая корпорация Открытие», «Банк Акцепт», «Альфа-Банк», а также частное лицо. Общая сумма долга Альберта Кошкина с учетом пеней составляла более 3 млрд рублей. Летом 2019 года кредиторы и бизнесмен заключили мировое соглашение, предусматривающее реструктуризацию долга с его частичным прощением «в целях восстановления платежеспособности должника». Осенью того же года вышестоящая инстанция – арбитражный суд Западно-Сибирского округа – отменила соглашение, процедура банкротства была возобновлена, в декабре Альберту Кошкину утвердили управляющего.

Акции своей компании «Сибмост» бизнесмены Кошкины продали московскому ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (позднее «Сибмост Групп») в начале 2017 года. Сделку весной 2018 года оспорила занимавшая тогда должность арбитражного управляющего Альберта Кошкина Вероника Мещан. По ее данным, бизнесмен продал 104 тыс. 559 акций «Сибмоста», номинальной стоимостью около 10,5 млн рублей за 92 копейки. Кроме того, Вероника Мещан требовала признать ничтожным брачный договор Альберта и Лидии Кошкиной, по которому супруга бизнесмена получила все его движимое и недвижимое имущество за исключением акций «Сибмоста». По мнению управляющего, договор носил умышленный характер с целью навредить интересам кредиторов банкротящегося коммерсанта.

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