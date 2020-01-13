Пенсионный фонд РЖД хочет продать долю в «Сибирских сетях» «федералам»

Федор Туров
 
По мнению экспертов, «Сибирские сети» сегодня являются самым интересным независимым активом на региональном телеком-рынке

По информации источников ИД «Коммерсант», НПФ «Благосостояние», учредителями которого являются Газпромбанк и РЖД, готов продать 33% акций материнской компании провайдера «Сибирские сети». Сумма сделки оценивается в 1,1 млрд рублей, но, по мнению экспертов, данная сумма несколько завышена.

В первом полугодии управляющая компания НПФ «Благосостояние» планирует продать за 1,1 млрд рублей долю в ООО «Телеком Холдинг», которому принадлежит 33% кипрской компании Stormakote Ltd, которая, по данным на 2018 год, владеет 100% акций «Сибирских сетей».

Причиной выхода «Благосостояния» из числа акционеров «Сибсетей», по данным того же источника, стало исчерпание запланированного горизонта инвестирования сейчас, по их мнению, сложилась наилучшая цена выхода.

По итогам 2018 года выручка «Сибирских сетей», по данным ФНС от 19 октября, составила 1,368 млрд рублей, прибыль 21,3 млн.

В покупке новосибирского провайдера, по мнению аналитиков, могут быть заинтересованы федеральные игроки — в первую очередь, «большая тройка» мобильных операторов, «Ростелеком» и «ЭР-Телеком». Последний, после приобретения в 2017 году провайдера «Новотелеком», занял позицию регионального лидера, потеснив РТ, который, в свою очередь, приобрел через свое дочернее предприятие одного из ключевых участников новосибирского рынка B2b-телекома. Возможность приобретения «Сибирских сетей» никто из участников рынка публично пока не комментирует.

Напомним, что фонд НПФ «Благосостояние» стал акционером «Сибирских сетей» после состоявшегося объединения оператора с красноярским «Норильсктелекомом». Другими акционерами «Сибирских сетей» ранее назывались основатели компании Олег Кусь и Павел Козлов, а также инвестиционный фонд Capman Russia.  Ранее его представители на вопрос о том, не планируется ли в будущем продажа пакета, говорили «Континенту Сибирь», что фонд «рассматривает разные варианты».

Участники телеком-рынка Сибири считают, что публичная огласка продажи доли в операторе вряд ли привлечет к росту его инвестиционной привлекательности. «С учетом того, что «Сибирские сети» не являются лидером ни в одном из регионов, цена, на мой взгляд, космическая, тем более за миноритарный пакет», — пояснил «Континенту Сибирь» топ-менеджер одного из крупнейших федеральных операторов связи на условиях анонимности.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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