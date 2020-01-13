По информации источников ИД «Коммерсант», НПФ «Благосостояние», учредителями которого являются Газпромбанк и РЖД, готов продать 33% акций материнской компании провайдера «Сибирские сети». Сумма сделки оценивается в 1,1 млрд рублей, но, по мнению экспертов, данная сумма несколько завышена.

В первом полугодии управляющая компания НПФ «Благосостояние» планирует продать за 1,1 млрд рублей долю в ООО «Телеком Холдинг», которому принадлежит 33% кипрской компании Stormakote Ltd, которая, по данным на 2018 год, владеет 100% акций «Сибирских сетей».

Причиной выхода «Благосостояния» из числа акционеров «Сибсетей», по данным того же источника, стало исчерпание запланированного горизонта инвестирования – сейчас, по их мнению, сложилась наилучшая цена выхода.

По итогам 2018 года выручка «Сибирских сетей», по данным ФНС от 19 октября, составила 1,368 млрд рублей, прибыль – 21,3 млн.

В покупке новосибирского провайдера, по мнению аналитиков, могут быть заинтересованы федеральные игроки — в первую очередь, «большая тройка» мобильных операторов, «Ростелеком» и «ЭР-Телеком». Последний, после приобретения в 2017 году провайдера «Новотелеком», занял позицию регионального лидера, потеснив РТ, который, в свою очередь, приобрел через свое дочернее предприятие одного из ключевых участников новосибирского рынка B2b-телекома. Возможность приобретения «Сибирских сетей» никто из участников рынка публично пока не комментирует.

Напомним, что фонд НПФ «Благосостояние» стал акционером «Сибирских сетей» после состоявшегося объединения оператора с красноярским «Норильсктелекомом». Другими акционерами «Сибирских сетей» ранее назывались основатели компании Олег Кусь и Павел Козлов, а также инвестиционный фонд Capman Russia. Ранее его представители на вопрос о том, не планируется ли в будущем продажа пакета, говорили «Континенту Сибирь», что фонд «рассматривает разные варианты».

Участники телеком-рынка Сибири считают, что публичная огласка продажи доли в операторе вряд ли привлечет к росту его инвестиционной привлекательности. «С учетом того, что «Сибирские сети» не являются лидером ни в одном из регионов, цена, на мой взгляд, космическая, тем более за миноритарный пакет», — пояснил «Континенту Сибирь» топ-менеджер одного из крупнейших федеральных операторов связи на условиях анонимности.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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