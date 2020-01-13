Девять новых пассажирских автобусов повышенной вместимости и комфортабельности пополнили парк ОСП «Автотранс» УК «Кузбассразрезуголь».

Туристические автобусы, производства китайской компании Кинг Лонг, рассчитаны на 51 (семь машин) и 55(две машины) пассажирских мест, оборудованы креслами с откидывающимися спинками и подлокотниками, ремнями безопасности, индивидуальными системами освещения и обдува и USB-разъемом для зарядки гаджетов. Они будут доставлять работников угольной компании от места жительства до АБК предприятий и обратно.

«Парк пассажирского автотранспорта угольной компании обновляется регулярно, — отмечает главный инженер ОСП «Автотранс» Александр Шабанов. – В 2019 году мы получили более двух десятков новых автобусов: городских, междугородних, вахтовых. Обновления коснулись всех автобаз ОСП «Автотранс», вот и эти машины предназначены для перевозки работников всех шести филиалов и аппарата компании. Два автобуса на 55 мест приобретены специально для самых многочисленных разрезов УК «Кузбассразрезуголь» – Талдинского и Бачатского».

Также новые туристические автобусы будут использоваться для перевозки детей работников УК «Кузбассразрезуголь» во время летней оздоровительной кампании. Удобство и безопасность салона сделает приятной поездку любой дальности, а большой багажный отсек легко вместит весь багаж юных путешественников.

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