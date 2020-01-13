По информации управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, в 2019 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 млн 60 тысяч 239 кв метров жилья.

Доля индивидуального строительства составляет 102 тысяч 573 кв метра (565 домов), сообщает пресс-служба. 12 тысяч 817 кв. метров (6 домов, 237 квартир) составляет площадь малоэтажного жилья, многоэтажного — 944 тысяч 849 кв метров (88 домов, 17 437 квартир).

Больше всего жилых метров – 244 918 (18 многоэтажных домов) и 202 647 (22 многоэтажных дома) – возведено в Ленинском и Кировском районах. «Значительная часть нового жилого фонда – каркасные дома (62%). Из них 53% – с монолитным каркасом, 6% – со сборно-монолитным каркасом и 3% – со сборным каркасом. Удельный вес панельного домостроения – 27%, кирпичного – 10%», — говорится в релизе.

Всего было построено и введено в эксплуатацию в многоквартирных жилых домах 17 674 квартиры. 50,7% от общего количества – это однокомнатные квартиры и студии; 29,3% – двухкомнатные квартиры и студии; 18,4% – трехкомнатные квартиры и студии; 1,5% – четырехкомнатные и более квартиры и студии.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.