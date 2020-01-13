В рамках нацпроекта проезжая часть на подходах к перекрестку ул. 2-ой Станционной с ул. Большой расширена до шести полос.

Реконструкционные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основная задача – увеличение пропускной способности и повышение безопасности дорожного движения.

До 1 сентября 2020 года планируется обустроить тротуары, установить перильное и пешеходное ограждения, дорожные знаки, монтаж светофорного объекта и линии наружного освещения, сообщает пресс-служба. Кроме того, будут выполнены работы по благоустройству территории.

«В настоящее время завершены работы по устройству основания дорожной одежды из щебня. Работы по уширению проезжей части продолжаются. Дорожное покрытие на данном участке планируется из трех слоев асфальтобетона, – рассказал начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Дёмин.

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