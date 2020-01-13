В ходе оперативного совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил сроки заключения контрактов в рамках исполнения нацпроектов.

Подрядчики на объекты, работы на которых будут производиться в рамках национальных проектов, должны быть определены до конца февраля текущего года. Такое распоряжение отдал глава региона. Кроме того, Андрей Травников отметил, что в этот срок должны быть завершены все согласования с муниципалитетами.

По сообщению пресс-службы, в рамках нацпроекта «Экология» планируются работы на двух объектах: второй этап работ в городе Оби и работы в Сузуне. Также по проекту «Формирование комфортной городской среды» работы будут проведены на 169 объектах, из них 52 – общественные пространства. Запланированы работы по программе «Безопасные и качественные дороги» — 83 объекта, 37% из которых уже законтрактовано.

Новосибирская область активно реализует все 12 нацпроектов. По итогам 2019 года область вошла в десятку регионов, отмеченных федеральным правительством грантом в размере 1,4 млрд рублей за успешную реализацию национальных проектов.

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