Участник перестрелки у новосибирского рынка задержан в Шереметьево

Правоохранительные органы задержали в московском аэропорту Шереметьево одного из участников сопровождавшихся стрельбой массовых беспорядков в районе Хилокского рынка в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 36-летний задержанный мужчина был доставлен в Новосибирск и помещен под стражу. Ему вменяют хулиганство. По данным силовиков, в ходе инцидента на территории плодоовощной базы на улице Малыгина в районе Хилокского рынка он вместе с сообщниками «из хулиганских побуждений произвел несколько беспорядочных выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в результате чего причинил телесные повреждения нескольким гражданам». Возбужденное по факту хулиганства дело будет объединено с возбужденными ранее делами по фактам вымогательства, грабежей и угрозы убийством. По информации полиции, после инцидента обвинение было предъявлено четверым жителям Новосибирска, трое из которых заключены под стражу, один находится под домашним арестом. Еще четверо фигурантов были объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, резонансный конфликт на улице Малыгина в Новосибирске произошел в начале октября прошлого года. По примерным оценкам, более сотни человек приняло участие в массовой драке, сопровождавшейся применением огнестрельного оружия. Порядка 50 человек позднее были задержаны, силовики провели рейды на рынке. По официальной версии правоохранительных органов, «конфликт произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли». Позднее представительство МВД Кыргызской Республики в РФ сообщило о том, что задержанные в рамках уголовного дела о беспорядках входили в преступную группу «Тамерлан».

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