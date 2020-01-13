Застройщик ЖК на Кропоткина выиграл иск у мэрии Новосибирска

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ООО «Комплекс на Кропоткина» к мэрии Новосибирска и признал право собственности на недостроенный 19-этажный жилой дом за застройщиком, сообщается на сайте Арбитражного суда.

Объект незавершенного строительства (степень готовности 65,24%) представляет собой 19-этажный жилой дом с помещениями общественного назначения, расположенный вблизи пересечения улицы Кропоткина и Ипподромской магистрали. Суть спора, изложенная в материалах дела, такова.

В 2006 году между мэрией города Новосибирска и ОАО ПМСП «Электрон» был заключён договор аренды земельного участка для строительства жилого дома и административного здания со встроенными торговыми помещениями на территории города Новосибирска. Затем в 2007 году права и обязанности по договору аренды были переданы «Комплексу на Кропоткина». Сам договор аренды неоднократно продлевался.

В 2017 году застройщиком было получено очередное разрешение на строительство 17-этажного жилого дома с помещениями общественного назначения. Однако, для достройки дома ему потребовались дополнительные средства. Застройщик принял решение привлечь средства инвесторов и возвести еще два этажа – 18-й и 19-й.

В 2018 году проект объекта был изменен. А в марте 2019 года ООО «Комплекс на Кропоткина» получил положительное заключение экспертизы измененной проектной документации. В мае этого же года постановлением мэрии Новосибирска № 1860 истцу было предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Но уже в августе 2019 года управление архитектурно-строительной инспекции мэрии отказалось вносить изменения в разрешение на строительство, сославшись «на наличие информации органа строительного надзора об отсутствии извещения о начале работ по строительству объекту, а также на установление наличия самовольной надстройки двух этажей без внесения изменений в разрешение на строительство».

Тем самым муниципалитет оценил надстройку двух этажей как самовольную постройку, что не позволяло зарегистрировать право собственности на жилой дом в установленном законом порядке. ООО «Комплекс на Кропоткина» обратился в Арбитражный суд.

Суд счел достаточным, что у истца имелись все документы и экспертизы, подтверждающие, что достройка шла с соблюдением всех норм и правил. «Отсутствие разрешения на строительство 19-ти этажного дома может быть компенсировано экспертными заключениями о соответствии строения специальным требованиям и нормам, что будет свидетельствовать о том, что сохранение спорного объекта не нарушает права и законные интересы граждан и не создаёт угрозу их жизни и здоровью», – говорится в материалах суда.

Мэрия Новосибирска еще может обжаловать решение суда.

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