«Альфа-Банк» потребовал с экс-главы омского «Мостовика» 3,5 млрд рублей

В реестре требований с банкротящегося бывшего главы омской мостостроительной компании Олега Шишова появился новый кредитор. «Альфа-Банк» хочет взыскать с экс-главы «Мостовика» более 3,5 млрд рублей.

О предъявленных банком финансовых претензиях сообщила финансовый управляющий должника Аглая Лясман. Требования связаны с полученным кредитом в размере 3 млрд рублей, по которому Олег Шишов выступал поручителем, и начисленными по нему процентами с неустойкой. Заявленные требования рассмотрит арбитражный суд Омской области. Ранее взыскать с Олега Шишова, как поручителя по кредиту, более 2 млрд рублей также потребовал «Росбанк».

Напомним, бывший руководитель омского «Мостовика» был признан банкротом в ноябре прошлого года по иску налоговиков, сумма исковых требований ИФНС составляла 477 млн рублей. В процессе банкротства и появления в деле новых кредиторов выяснилось, что общая сумма долгов Олега Шишова превышает 43 млрд рублей. Самая крупная задолженность бизнесмена, более 25,5 млрд рублей, перед ПАО «Сбербанк». В итоге арбитраж отказал в просьбе реструктуризации долгов бизнесмена, его имущество будет выставлено на торги.

Напомним, бывший генеральный директор омского «НПО «Мостовик» Олег Шишов был осужден за пособничество в растрате при строительстве океанариума во Владивостоке в марте 2016 года. Он признал свою вину и был приговорен к трем годам лишения свободы. Сама компания «Мостовик» сейчас также проходит процедуру банкротства, ее имущество распродается.

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