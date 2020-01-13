Роскомнадзор подвел итоги исследования покрытия услугами мобильной связи операторов «большой четверки» 32 автодорог федерального значения.

Работа была проведена совместно с подведомственной радиочастотной службой, в процессе которой анализировалась показатели за 4 квартал 2019 года.

«Худшее покрытие остается на трассах А-360 «Лена» (ПАО «МТС» -66,2%, ПАО «МегаФон» — 72,3%, ПАО «ВымпелКом» — 27,8%, ООО «Т2 Мобайл» — 3,9%) и Р-256 «Чуйский тракт» (ПАО «МТС» — 79,8%, ПАО «МегаФон» — 75,5%, ПАО «ВымпелКом» — 77,5%, ООО «Т2 Мобайл» -56,6%)», — сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Одной из основных причин недостаточного покрытия, по мнению ведомства, является отсутствие необходимой инфраструктуры: нет возможности подключить электричество, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках близ трасс. Также отсутствие связи наблюдается на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.

Полное же покрытие услугами мобильной сети хотя бы одним из указанных операторов зафиксировано на трассах А-320 (от города Омск через Черлак до границы с республикой Казахстан и далее на Павлодар и Семипалатинск) и Р-254 «Иртыш» (от Челябинска через Курган, Петропавловск и Омск до Новосибирска).

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