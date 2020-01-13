С целью привлечения в сельские школы опытных педагогов в России стартовала программа «Земский учитель». На ее реализацию Омская область направит 28 млн рублей.

По словам главного специалист отдела кадровой политики минобразования региона Анвара Ганеева, эти средства помогут привлечь в небольшие населенные пункты области педагогов с более чем десятилетним стажем.

«За три года (на реализацию программы) будет направлено 28 млн рублей с учетом регионального софинансирования. В 2020 и 2021 годах это будет по 10 млн рублей, в 2022 — 8 млн рублей. У нас установка — привлечь учителей именно с опытом работы, которые могли бы принести пользу непосредственно образовательной организации. Задача закрыть вакансии (на селе) не первична для программы «Земский учитель», — сообщил журналистам Анвар Ганеев.

Предполагается, что данный проект не только восполнит кадровый дефицит, но и привлечет в систему образования педагогов, которые смогут выполнять задачи методиста в сельских школах, обеспечивая более высокий уровень преподавания.

Напомним, что в рамках программы «Земский учитель», педагоги прошедшие отбор, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. По установленному перечню вакантных должностей учитель должен будет отработать не менее 5 лет с объемом учебной нагрузки не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором.

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