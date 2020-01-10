В Иркутской области продолжаются работы по восстановлению жилищных условий пострадавших от летнего наводнения. Около 6 тысяч семей приобрели новое жилье.

«По данным на 9 января, оплачено 5 тысяч 891 свидетельство (жилищный сертификат — ИФ) на 17,5 млрд рублей, в том числе 4 тыс. 779 свидетельств на 14 млрд рублей из средств федерального бюджета, 1 тысяч 112 свидетельств на 3,5 млрд рублей из средств областного бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В настоящее время в единственном пункте длительного пребывания в Тулуне находятся 29 человек. Планируется, что до конца января он будет закрыт. Всего от пострадавших принято 7 тысяч 99 заявлений на получение жилищных сертификатов, выдано — 7 тысяч 70 сертификатов на сумму 21,1 млрд рублей.

Напомним, что летом этого года на территории Иркутской области прошли две волны наводнения. Пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тысяч жилых домов, в которых проживало 42,76 тысяч человек.

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