Верховный суд Республики Алтай вернул в собственность государства девять участков леса в регионе общей площадью 168 млн кв. метров.

На сайте прокуратуры региона сказано, что ранее эти участки лесного фонда были незаконно отчуждены в пользу двух граждан как земли сельхозназначения.

«Проверкой был вскрыт незаконный договор купли-продажи покрытого лесом земельного участка, заключенный между администрацией МО «Турочакский район» и ООО «Турочак», который в дальнейшем по договору купли-продажи передан гражданину К., впоследствии чего разделен на 9 самостоятельных участков, один из которых перепродан третьему лицу», – говорится в сообщении.

Прокуратурой республики данная сделка была оспорена в арбитражном суде. В результате договор купли-продажи признан недействительным, а исковые заявления о признании прав двух граждан на земельные участки отсутствующими, направленные природоохранной прокуратурой в Турочакский районный суд, — удовлетворены.

На данный момент права государства на лесной фонд полностью восстановлены.

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