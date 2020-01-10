В правительстве Новосибирской области состоялась рабочая встреча замгубернатора региона Вячеслава Ярманова с представителями китайской делегации.

В ходе заседания обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, торговли и туризма между Новосибирской областью и городом Карамай Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба.

«Китайская Народная Республика является одним из основных стратегических партнеров Новосибирской области, занимает первое место по экспорту и по импорту – доля КНР во внешнеторговом обороте Новосибирской области составляет 30%. За последние годы в отрасли сельского хозяйства нашего региона отмечена серьезная позитивная динамика, и мы готовы продолжать сотрудничество в этом направлении, а также в сфере туризма, науки и других. Мы готовы рассмотреть варианты создания совместных российско-китайских предприятий», – отметил Вячеслав Ярманов. Также замгубернатора отметил, что с 2020 года начало действовать прямое авиасообщение между Карамаем и Новосибирском – первый рейс был выполнен 6 января.

В свою очередь, вице-мэр города Карамай Сюн Юевэй отметил, что у Карамая установлены отношения с Новосибирском, а также побратимские связи с Искитимом, ведется сотрудничество со многими предприятиями региона. Кроме того, Сюн Юевэй высказал ряд предложений по сотрудничеству на 2020 год – проведение российско-китайской торгово-промышленной ярмарки в Новосибирской области, большое научное мероприятие совместно с шанхайскими партнерам и СО РАН, а также создание системы сотрудничества.

Напомним, что в сентябре 2019 года на площадке новосибирского «Экспоцентра» прошло пленарное заседание в рамках форума «Технопром», давшее старт российско-китайскому молодёжному бизнес-инкубатору — акселерационной программе, разработанной Российским союзом молодежи и Всекитайской федерацией молодежи с целью вывода российских бизнес проектов на китайский рынок и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику.

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